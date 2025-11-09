TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

Đời sống 09/11/2025 15:29

Một vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ vừa xảy ra trên đường Tân Sơn (TP.HCM) vào lúc sáng sớm khiến 1 người tử vong. Công an TP.HCM đang trích xuất camera để làm rõ vụ tai nạn này.

 

Theo thông báo Người Lao Động, ngày 9/11, Công an phường An Hội Tây (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông Thọ (59 tuổi) đi bộ qua đường trước số 403 đường Tân Sơn, thuộc phường An Hội Tây. Đúng lúc này, một xe tải biển số TP HCM chở rau củ chạy trên đường Tân Sơn, hướng từ Quang Trung về Trường Chinh chạy tới và xảy ra va chạm.

Tai nạn khiến ông Thọ tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm phía sau xe tải khoảng 5m.

TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải  - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, tài xế Doanh cho biết anh đang lái ô tô bình thường thì người đàn ông đi bộ, đang ngồi trên dải phân cách giữa hai làn đường bất ngờ lao ra phía trước đầu xe, khiến anh không kịp xử lý.

“Tôi quá xui rủi chứ không hề chạy ẩu. Mọi việc cứ để công an làm rõ”, tài xế Doanh hoảng loạn nói.

Tài xế cho biết thêm, phía người nhà nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng. Họ tiết lộ nạn nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo và có nghi vấn về tình trạng trầm cảm.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, Công an phường An Hội Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân, thời điểm trên ông Thọ đang đi tập thể dục và băng qua đường thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ

Tai nạn giữa xe container và ôtô tải trên đèo Bảo Lộc khiến một tài xế kẹt cứng trong cabin biến dạng, được xe cẩu và người dân phá cửa giải cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 9/11/2025, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 9/11/2025, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Xã hội 4 giờ 26 phút trước
Trọn nửa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp cơ hội vàng đến tay, Tài Lộc cực vượng, Phú Quý tràn đầy, giàu càng thêm giàu, sống trong Phú Quý

Trọn nửa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp cơ hội vàng đến tay, Tài Lộc cực vượng, Phú Quý tràn đầy, giàu càng thêm giàu, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (10-11-12/11), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (10-11-12/11), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Đời sống 6 giờ 20 phút trước
Thần Tài báo mộng giàu sang cho 3 con giáp từ ngày 10/11 đến ngày 20/11, Tài Lộc tăng vùn vụt, mã đáo thành công, phúc trạch an khang, tương lai huy hoàng

Thần Tài báo mộng giàu sang cho 3 con giáp từ ngày 10/11 đến ngày 20/11, Tài Lộc tăng vùn vụt, mã đáo thành công, phúc trạch an khang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Đời sống 7 giờ 16 phút trước
Tuần mới đến (10/11 - 16/11), 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, thay thời đổi vận mệnh, ngồi yên tiền tự động đổ về túi, trăm sự đều suôn sẻ

Tuần mới đến (10/11 - 16/11), 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, thay thời đổi vận mệnh, ngồi yên tiền tự động đổ về túi, trăm sự đều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Tử vi thứ Hai 10/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Tử vi thứ Hai 10/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Công an TP.HCM bắt tạm giam và lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt, chủ trang 'Dù Bầu Trời'

Công an TP.HCM bắt tạm giam và lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt, chủ trang 'Dù Bầu Trời'

Bộ Công an đã kê biên hai bất động sản hơn 320 tỉ đồng của Hoàng Hường

Bộ Công an đã kê biên hai bất động sản hơn 320 tỉ đồng của Hoàng Hường

Kỳ tích liên tục xuất hiện: Cả 3 người đều sống sót sau 2 ngày trôi dạt trong tâm bão Kalmaegi

Kỳ tích liên tục xuất hiện: Cả 3 người đều sống sót sau 2 ngày trôi dạt trong tâm bão Kalmaegi

Nam du khách TP.HCM bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển ở Lâm Đồng

Nam du khách TP.HCM bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển ở Lâm Đồng