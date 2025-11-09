Một vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ vừa xảy ra trên đường Tân Sơn (TP.HCM) vào lúc sáng sớm khiến 1 người tử vong. Công an TP.HCM đang trích xuất camera để làm rõ vụ tai nạn này.

Theo thông báo Người Lao Động, ngày 9/11, Công an phường An Hội Tây (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông Thọ (59 tuổi) đi bộ qua đường trước số 403 đường Tân Sơn, thuộc phường An Hội Tây. Đúng lúc này, một xe tải biển số TP HCM chở rau củ chạy trên đường Tân Sơn, hướng từ Quang Trung về Trường Chinh chạy tới và xảy ra va chạm.

Tai nạn khiến ông Thọ tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm phía sau xe tải khoảng 5m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, tài xế Doanh cho biết anh đang lái ô tô bình thường thì người đàn ông đi bộ, đang ngồi trên dải phân cách giữa hai làn đường bất ngờ lao ra phía trước đầu xe, khiến anh không kịp xử lý.

“Tôi quá xui rủi chứ không hề chạy ẩu. Mọi việc cứ để công an làm rõ”, tài xế Doanh hoảng loạn nói.

Tài xế cho biết thêm, phía người nhà nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường và phối hợp với cơ quan chức năng. Họ tiết lộ nạn nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo và có nghi vấn về tình trạng trầm cảm.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, Công an phường An Hội Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân, thời điểm trên ông Thọ đang đi tập thể dục và băng qua đường thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc, QL20 ách tắc hơn 1 giờ Tai nạn giữa xe container và ôtô tải trên đèo Bảo Lộc khiến một tài xế kẹt cứng trong cabin biến dạng, được xe cẩu và người dân phá cửa giải cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nguoi-an-ong-tap-the-duc-tu-vong-khi-bang-qua-uong-va-cham-voi-xe-tai-746057.html