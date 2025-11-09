Nam thanh niên khoảng 18 tuổi đi bộ qua đoạn nước ngập trên đường Đề Thám (phường Cầu Ông Lãnh) bị điện giật, ngã xuống đường, tử vong, tối 8/11.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 8/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên nghi bị điện giật nguy kịch tại phường Cầu Ông Lãnh.

Hơn 20h cùng ngày, đường Đề Thám (quận 1 cũ) bị ngập nước do mưa lớn. Một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đi bộ trên vỉa hè, khi đến trước địa chỉ 158-160 thì bất ngờ ngã xuống đường, co giật.

Ổ cắm gắn trên hàng rào của cửa hàng tiện lợi bị nghi ngờ rò rỉ điện xuống vùng nước ngập - Ảnh: VnExpress

Người dân phát hiện vụ việc nhưng không dám đến ứng cứu vì bên cạnh nạn nhân có tủ điện. Họ nghi người này bị điện giật.

“Bảo vệ của cửa hàng tiện lợi gần đó đã chạy đến kéo nạn nhân ra ngoài, đưa vào khu vực không bị ngập rồi sơ cứu. Người này được đưa đến bệnh viện”, nhân chứng kể.

Khu vực nạn nhân ngã bất tỉnh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP HCM cho biết rà soát ban đầu cho thấy tủ điện không rò rỉ, nhưng hàng rào kim loại có dấu hiệu nhiễm điện.

Gần 23h, khu vực có điện trở lại. Nhân viên điện lực cũng có mặt tại hiện trường kiểm tra, khắc phục sự cố. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Chiều nay, triều cường cùng với mưa lớn trong hơn 30 phút khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM ngập sâu, có nơi nước dâng cao hơn nửa mét.

Bàng hoàng phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ tại Đồng Tháp Chiều 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người trong một căn phòng trọ tại xã Tân Hương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-nghi-bi-ien-giat-tu-vong-khi-i-qua-uong-ngap-nuoc-o-tphcm-746048.html