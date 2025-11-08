Chiều 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người trong một căn phòng trọ tại xã Tân Hương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 7h15 ngày 8/11, chị Hà là một chủ vựa dừa ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp không thấy chị Trần Thị Lệ T. (45 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) là người đang làm thuê cho vựa dừa của mình đến làm việc nên gọi điện thoại thì không liên lạc được.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, chị Hà đến phòng trọ của chị T. thuê ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp để tìm thì thấy cửa rào và cửa phòng trọ bị khóa trái. Chị Hà gọi thì không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên gọi cho chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Tại đây, khi ông chủ nhà trọ mở cửa để kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện 3 thi thể gồm chị T., anh Ngô Văn K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) và con gái chị T. tên Thy (11 tuổi) tử vong nằm trong phòng trọ, bên trong phòng nồng nặc mùi xăng.

Sau đó chị Hà và chủ nhà trọ vội trình báo cơ quan công an.

Hiện trường căn phòng nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo, công an xã Tân Hương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua tìm hiểu, người đàn ông và người phụ nữ ở địa phương khác đến thuê phòng trọ tháng để sinh sống và cả hai người cùng phụ việc ở vựa dừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong Chiều 8/11, lực lượng cứu hộ tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng đã vớt được thi thể bà V.T.K.C (SN 1977) dưới kênh nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-3-nguoi-tu-vong-trong-phong-tro-tai-ong-thap-746039.html