Hai chị em, Putri Setya Gita Pratiwi (23 tuổi) và Intan Ayu Sulistyowati (19 tuổi), được đưa đến Bệnh viện Muhammadiyah Boja cấp cứu. Bác sĩ Arfa Bima F. cho biết cả hai bị mất nước nghiêm trọng nhưng vẫn tỉnh táo. "Lượng đường trong máu bình thường, nhưng tâm lý họ bất ổn, câu trả lời hay thay đổi, cần được kiểm tra tâm thần", bác sĩ Arfa nói.

Theo thông tin từ VnExpress, sự việc được phát hiện hôm 1/11 tại làng Bebengan, huyện Boja, tỉnh Kendal, khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi và ruồi bám quanh cửa sổ. "Cửa nhà bị chặn bằng ghế. Khi chúng tôi phá cửa vào, thi thể người mẹ đã phân hủy, hai cô con gái gần như kiệt sức", ông Wastoni, trưởng làng Bebengan, cho biết.

Suốt 19 ngày, hai chị em khóa chặt cửa, không ra ngoài và chỉ uống nước giếng để cầm cự.

Tại bệnh viện, Putri giải thích rằng mẹ cô qua đời vào ngày 13/10 sau 9 ngày phát bệnh. "Chúng tôi giữ lời mẹ dặn 'không làm phiền hàng xóm', nên không nói với ai", Putri nói.

Cả hai hiện được điều trị trong bệnh viện - Ảnh: Zonasi

Theo thông tin từ báo Dân trí, chính quyền địa phương cho biết, gia đình bà Setyaningsih vốn không phải hộ nghèo trong khu vực. Người cha mất năm 2017 khi đang làm việc tại một đồn điền trồng dầu cọ ở Kalimantan. Sau đó, năm 2019, ba mẹ con chuyển về địa phương, sinh sống bằng khoản tiền đền bù của người cha.

“Họ từng là gia đình có điều kiện với cuộc sống ổn định. Người mẹ tham gia nhiều hoạt động ở khu dân cư và hội phụ nữ. Nhưng sau khi chồng mất, bà ấy không còn làm việc nữa. Hai cô con gái cũng không đi làm", ông Wastoni, trưởng thôn nói.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho 2 cô gái tiết lộ, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng kiệt sức, mất nước nghiêm trọng, song đường huyết vẫn ổn định. Sau khi được truyền dịch và chăm sóc, tình trạng thể chất của cả hai đã cải thiện, nhưng tâm lý vẫn bất ổn.

“Khi được hỏi, họ trả lời lúc đúng lúc sai, nên chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang bệnh viện khác có chuyên khoa tâm thần để được tư vấn”, bác sĩ Arfa Bima nói.

Sau khi biết chuyện, đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hai cô gái vào ngày 3/11.

Phía địa phương cũng chỉ đạo sở Xã hội của huyện hỗ trợ 2 chị em bằng cách chuyển cả hai tới trung tâm bảo trợ xã hội thuộc tỉnh Trung Java để đào tạo nghề.

Sau khi học nghề, chính quyền huyện sẽ cấp dụng cụ làm việc để cả hai có thể tự mưu sinh tại nhà.

Được biết, chi phí điều trị sẽ được bảo hiểm chi trả toàn bộ.