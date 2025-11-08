Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Thế giới 08/11/2025 14:47

Hai cô gái ở Indonesia sống cùng thi thể mẹ suốt 19 ngày trong căn nhà khóa kín vì sợ “làm phiền hàng xóm”, khi được phát hiện đều trong tình trạng kiệt sức, mất nước.

Theo thông tin từ VnExpress, sự việc được phát hiện hôm 1/11 tại làng Bebengan, huyện Boja, tỉnh Kendal, khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi và ruồi bám quanh cửa sổ. "Cửa nhà bị chặn bằng ghế. Khi chúng tôi phá cửa vào, thi thể người mẹ đã phân hủy, hai cô con gái gần như kiệt sức", ông Wastoni, trưởng làng Bebengan, cho biết.

Hai chị em, Putri Setya Gita Pratiwi (23 tuổi) và Intan Ayu Sulistyowati (19 tuổi), được đưa đến Bệnh viện Muhammadiyah Boja cấp cứu. Bác sĩ Arfa Bima F. cho biết cả hai bị mất nước nghiêm trọng nhưng vẫn tỉnh táo. "Lượng đường trong máu bình thường, nhưng tâm lý họ bất ổn, câu trả lời hay thay đổi, cần được kiểm tra tâm thần", bác sĩ Arfa nói.

Tại bệnh viện, Putri giải thích rằng mẹ cô qua đời vào ngày 13/10 sau 9 ngày phát bệnh. "Chúng tôi giữ lời mẹ dặn 'không làm phiền hàng xóm', nên không nói với ai", Putri nói.

Suốt 19 ngày, hai chị em khóa chặt cửa, không ra ngoài và chỉ uống nước giếng để cầm cự.

Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm' - Ảnh 1
Cả hai hiện được điều trị trong bệnh viện - Ảnh: Zonasi

Theo thông tin từ báo Dân trí, chính quyền địa phương cho biết, gia đình bà Setyaningsih vốn không phải hộ nghèo trong khu vực. Người cha mất năm 2017 khi đang làm việc tại một đồn điền trồng dầu cọ ở Kalimantan. Sau đó, năm 2019, ba mẹ con chuyển về địa phương, sinh sống bằng khoản tiền đền bù của người cha.

“Họ từng là gia đình có điều kiện với cuộc sống ổn định. Người mẹ tham gia nhiều hoạt động ở khu dân cư và hội phụ nữ. Nhưng sau khi chồng mất, bà ấy không còn làm việc nữa. Hai cô con gái cũng không đi làm", ông Wastoni, trưởng thôn nói.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho 2 cô gái tiết lộ, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng kiệt sức, mất nước nghiêm trọng, song đường huyết vẫn ổn định. Sau khi được truyền dịch và chăm sóc, tình trạng thể chất của cả hai đã cải thiện, nhưng tâm lý vẫn bất ổn.

 

“Khi được hỏi, họ trả lời lúc đúng lúc sai, nên chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang bệnh viện khác có chuyên khoa tâm thần để được tư vấn”, bác sĩ Arfa Bima nói.

Sau khi biết chuyện, đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hai cô gái vào ngày 3/11.

Phía địa phương cũng chỉ đạo sở Xã hội của huyện hỗ trợ 2 chị em bằng cách chuyển cả hai tới trung tâm bảo trợ xã hội thuộc tỉnh Trung Java để đào tạo nghề.

Sau khi học nghề, chính quyền huyện sẽ cấp dụng cụ làm việc để cả hai có thể tự mưu sinh tại nhà.

Được biết, chi phí điều trị sẽ được bảo hiểm chi trả toàn bộ.

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Giữa khu vực an ninh nghiêm ngặt gần sân bay Changi (Singapore) tồn tại một “pháo đài” đặc biệt - nơi cất giữ hơn 700 tấn vàng của giới siêu giàu toàn cầu.

Xem thêm
Từ khóa:   sống cùng thi thể tin moi Indonesia

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Đời sống 22 phút trước
Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Sao quốc tế 39 phút trước
Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Thế giới 1 giờ 22 phút trước
Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Hậu trường 1 giờ 40 phút trước
Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Bí mật bên trong kho vàng bạc 700 tấn của giới siêu giàu toàn cầu

Hóc trân châu khi uống trà sữa, bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm

Hóc trân châu khi uống trà sữa, bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm

Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà

Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà

Người phụ nữ 76 tuổi lần đầu mặc váy cưới sau khi gặp bạn đời 81 tuổi qua mạng

Người phụ nữ 76 tuổi lần đầu mặc váy cưới sau khi gặp bạn đời 81 tuổi qua mạng

Sập tường cao gần 3m ở đám tang khiến 6 người tử vong tại chỗ

Sập tường cao gần 3m ở đám tang khiến 6 người tử vong tại chỗ