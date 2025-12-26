Danh tính tài xế taxi chiếm đoạt 36 triệu đồng từ điện thoại khách bỏ quên

Đời sống 26/12/2025 05:15

Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ một đối tượng chiếm giữ trái phép điện thoại di động bị bỏ quên trên taxi, sau đó lợi dụng thông tin tài khoản ngân hàng lưu trong máy để chiếm đoạt 36 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 25/12, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) thông tin đã bắt giữ một đối tượng lợi dụng việc khách bỏ quên điện thoại trên taxi để chiếm đoạt 36 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Trước đó ngày 24/12, bà T.T.T. (trú tại phường Quảng Phú, Đà Nẵng) đã đến Công an phường Quy Nhơn trình báo về việc bị chiếm đoạt tài sản sau khi bỏ quên điện thoại di động trên taxi.

Theo bà T., ngày 18/12, bà đi taxi ở địa bàn tỉnh Gia Lai và để quên điện thoại di động trên xe. Mặc dù nhiều lần liên hệ với tài xế để tìm lại nhưng người này vẫn khẳng định không nhặt được.

Đến sáng 19/12, một đối tượng đã sử dụng chính số điện thoại của bà T. để nhắn tin cho người quen, yêu cầu chuyển 2 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng với lời hứa sẽ trả lại điện thoại.

Tiếp đó, vào ngày 22/12, bà T. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị truy cập trái phép và rút tổng cộng 36 triệu đồng.

Danh tính tài xế taxi chiếm đoạt 36 triệu đồng từ điện thoại khách bỏ quên - Ảnh 1
Công an phường Quy Nhơn lấy lời khai đối tượng Thái Ngọc Quý - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Gia Lai, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Thái Ngọc Quý (SN 1995, trú tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan công an, Thái Ngọc Quý thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đối tượng này chính là tài xế xe taxi mà bà T. đã đi.

Công an phường Quy Nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:   chiếm đoạt tiền tin moi tài xế

