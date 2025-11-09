Một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa khiến tài xế xe ô tô 7 chỗ tử vong, 3 người khác bị thương.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 15 giờ chiều hôm nay (8-11), trên đoạn cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu (thuộc cao tốc Bắc-Nam) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô cá nhân 7 chỗ ngồi và xe đầu kéo làm một tài xế tử vong, nhiều người bị thương.
Theo thông tin báo Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 16 giờ ngày 8-11, tại Km377 (chiều từ Thanh Hóa đi Nghệ An), đoạn qua địa phận thị xã Nghi Sơn cũ.
Vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Nghệ An đang lưu thông trên tuyến cao tốc đã va chạm, tông vào hông xe đầu kéo mang biển số tỉnh Hà Tĩnh.
Sau va chạm, chiếc xe 7 chỗ bị hưu hỏng nặng, biến dạng, phần đầu xe cắm vào hông bên phải xe đầu kéo. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ (chưa rõ danh tính, được xác định là tài xế ô tô 7 chỗ), 3 người còn lại trên xe 7 chỗ bị thương.
Được biết, ô tô cá nhân nêu trên đi đón người thân từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trên đường về Nghệ An thì xảy ra tai nạn đau lòng. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, mặt đường trơn và tầm nhìn hạn chế.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý đường bộ có mặt tại hiện trường phân luồng đảm bảo giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.