Công an TP.HCM bắt tạm giam và lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt, chủ trang 'Dù Bầu Trời'

Đời sống 09/11/2025 09:33

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (SN 2003, ngụ TP Hà Nội) về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 8/11, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (22 tuổi, thường trú Hà Nội) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi.

Công an TP.HCM bắt tạm giam và lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt, chủ trang 'Dù Bầu Trời' - Ảnh 1
Bắt tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (22 tuổi, thường trú Hà Nội). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, thường xuyên đăng tải các video có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận, tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ động cơ muốn “ăn theo” và bắt chước tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video vi phạm điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng 2018, cụ thể là “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, Việt khai: "Hôm đó em đi làm về thì tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" nhắn tin khoe video chửi tục đã lên xu hướng rồi. Em nhìn thấy vậy nên bắt chước. Trong quá trình bắt chước thì em có đăng tải lên tài khoản TikTok của mình là Dù Bầu Trời 2 nội dung".

Công an TP.HCM bắt tạm giam và lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt, chủ trang 'Dù Bầu Trời' - Ảnh 2
Đoàn Quốc Việt khai đã nhận thức hành vi của mình. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Việt khai tiếp: "Em đã nhận thức được cái sai của mình, cho em xin lỗi, đừng ai bắt chước giống em mà đánh mất đi tuổi trẻ và mong giới trẻ đừng như em mà mất cả tương lai".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ, bình luận hay tán phát các nội dung xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân; gây chia rẽ vùng miền hay ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm.

Cơ quan công an cũng khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật; đồng thời chủ động thông báo khi phát hiện các tài khoản hoặc nội dung có dấu hiệu vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý.

