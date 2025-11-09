Chiều 8/11, Công an xã Tân Thành phát đi thông báo về việc tìm kiếm nam du khách mất tích khi tắm biển tại khu vực thôn Kê Gà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 8/11, lực lượng chức năng xã Tân Thành, Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm nam du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại khu vực bãi biển thôn Kê Gà.

Nạn nhân là ông V.L.S. (SN 1981), khách du lịch đến từ TPHCM. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông S. đến bãi biển thôn Kê Gà tắm nhưng không may bị nước nhấn chìm, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn mất tích - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, Công an xã Tân Thành phối hợp cùng Đồn Biên phòng Tân Thành huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng điều động 10 cán bộ, chiến sỹ cùng xe chuyên dụng, ca nô đến khu vực biển tìm kiếm nạn nhân.

Nạn nhân có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,65m, tóc ngắn, mặc quần đùi màu xám và áo thun màu đen khi mất tích.

Công an xã Tân Thành đã thông báo đến công an các xã, phường ven biển trong tỉnh và người dân phối hợp tìm kiếm. Khi phát hiện tung tích nạn nhân, đề nghị báo ngay cho đơn vị để phối hợp xử lý.

Đến 16h30 cùng ngày, việc tìm kiếm nạn nhân chưa có kết quả.

