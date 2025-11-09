Bộ Công an đã kê biên hai bất động sản hơn 320 tỉ đồng của Hoàng Hường

Đời sống 09/11/2025 07:00

Chiều 8/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10. Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - đã có thông tin về các vụ án liên quan đến Hoàng Hường (Hoàng Thị Hường).

Theo thông tin từ báo Dân trí, thông tin được thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an) cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 8/11. Động thái này được đưa ra nhằm đảm bảo thu hồi tài sản, khắc phục số tiền do bị can Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành.

Bộ Công an đã kê biên hai bất động sản hơn 320 tỉ đồng của Hoàng Hường - Ảnh 1
Hoàng Thị Hường 

Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường.

Những bị can còn lại gồm Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB) và Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

 

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Bộ Công an đã kê biên hai bất động sản hơn 320 tỉ đồng của Hoàng Hường - Ảnh 2
Hoàng Hường khi chưa bị khởi tố

Theo thông tin từ VnExpress, Hoàng Hường là dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường - chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Đến nay, hệ sinh thái Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh.

Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội. Thông qua các buổi livestream trên Fanpage, TikTok có hàng triệu người theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một người phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.

Từ khóa:   Hoàng Hường tài sản Hoàng Hường tin moi

