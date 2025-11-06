Mâu thuẫn với gia đình vợ cũ ở Phú Thọ, Đoàn Văn Đại (ở Ninh Bình) lái ô tô tải đâm, chèn qua người bố vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, hgày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố Đoàn Văn Đại, 35 tuổi, ngụ xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình để điều tra hành vi giết người. Khoảng 15 giờ 15 ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Công an phường Thanh Miếu về việc ông LQM, 62 tuổi, ngụ khu 5 phường Thanh Miếu, bị xe ô tô tải đâm và chèn qua người tử vong.

Đối tượng Đoàn Văn Đại (ở Ninh Bình). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Sau khi xảy ra sự việc, người lái xe điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Lãnh đạo Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm, truy xét đối tượng. Quá trình điều tra nhanh xác định người điều khiển xe ô tô BKS 20L-8641 là Đoàn Văn Đại, con rể cũ của nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Đến khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, Đoàn Văn Đại đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Theo thông tin báo Lao Động, Tại cơ quan điều tra, Đoàn Văn Đại khai do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ là chị Lê Thị Thu H (SN 1989, trú tại phường Thanh Miếu), nên đã lái xe ôtô tông, chèn qua người ông Mão – cha của chị H, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đại bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài – Lào Cai, nhưng sau đó nhận thấy không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan công an đầu thú. Phương tiện gây án của Đoàn Văn Đại. Ảnh: Báo Lao Động. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Đại về tội “Giết người”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

