Thấy bé trai ngồi chơi trước nhà, người đàn ông lạ mặt đến gần dùng socola và tiền dụ dỗ rồi bắt cóc

Vụ bắt cóc được ghi lại bằng camera giám sát. Theo đó, bé trai ba tuổi bị bắt cóc tại khu vực Udhna, thành phố Surat, Ấn Độ, đã được giải cứu trong vòng 1 giờ, nhờ sự phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của Cảnh sát Surat.
Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

