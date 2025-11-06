Xe ô tô bất ngờ lao vọt ra khỏi bãi đậu xe, đâm gãy hàng rào rồi tông trúng 3 ô tô, xe đạp điện và 2 người đi bộ

Vụ va chạm xảy ra khoảng 12h30 vào ngày 31/10, tại một bãi đậu xe ở Thành Phố Thiên Tân, Trung Quốc. Người phụ nữ họ Wu, 62 tuổi, đang lái lùi ô tô trong bãi đậu xe thì bất ngờ va vào một xe khác. Sau đó chiếc xe bất ngờ tăng tốc rồi lao vọt ra đường và va chạm với 3 ô tô, một xe đạp điện và hai người đi bộ.

