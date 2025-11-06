Chúc mừng 3 con giáp được Lục Hợp nâng đỡ, tiền tài tăng phi mã trong 15 ngày tới đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng, phất lên như phượng hoàng

Trong 15 ngày tới, đường sự nghiệp của tuổi Thìn gặp Chính Ấn nên các bạn sẽ sớm giành lại được quyền lợi của mình trong công việc. Những người đang theo đuổi con đường học hành sẽ gặp quý nhân phù trợ. Nhưng nếu như các bạn muốn thăng tiến nhanh hơn nữa thì cần sự dứt khoát và nhanh nhẹn thì mới có cơ hội. Mặt tài lộc không đến nỗi tệ, bạn xử lý khéo léo, giải quyết mọi vấn đề nảy sinh bất ngờ liên quan đến tiền bạc.

Đường tình cảm tốt đẹp Hỏa Thổ tương sinh. Hãy can đảm ngỏ lời khi có tình cảm với ai đó, thà bị từ chối còn hơn để mai này tiếc nuối vì không còn cơ hội nói ra. Bạn nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn nhờ tính tình hòa đồng, lúc nào cũng cười nói vui vẻ khiến ai cũng thoải mái.

Trong 15 ngày tới, được Tam Hội cục nâng đỡ, người tuổi Thân nên dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc hiện tại bởi vận khí đang rất ủng hộ bạn theo đuổi điều mình muốn. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Ngày này các mối quan hệ xã giao của Thân cũng ngày càng tốt đẹp, nhờ đó thúc đẩy công việc càng thêm trôi chảy.

Ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên vượng sắc, mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân trong gia đình vô cùng hài hòa, tốt đẹp. Với các cặp đôi, con giáp này dành nhiều thời gian để quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia, vì thế mà đôi bên lúc nào cũng thấu hiểu và bao dung lẫn nhau.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 15 ngày tới, Chính Quan nâng bước, người tuổi Mùi đạt được những bước phát triển vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Nhờ kiến thức và kinh nghiệm của mình, bạn thuận lợi giải quyết được nhiều việc khó, khiến nhiều người nể phục. Người làm lãnh đạo thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng của mình và đưa ra những quyết sách đúng đắn. Bạn không chỉ thúc đẩy tập thể phát triển mà còn khuyến khích mỗi người phát huy thế mạnh.

Chuyện tình cảm nhìn chung khá yên bình. Bạn và người ấy dành nhiều thời gian để ở bên và trò chuyện cùng nhau. Những lần trò chuyện khiến hai người càng thêm thấu hiểu và yêu mến nhau hơn.

