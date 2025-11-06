Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 06/11/2025 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ vẫn được lộc từ công việc nhờ Chính Quan nâng đỡ. Các bạn đang chờ tin tức liên quan đến xin việc, thi cử, nhận chức thì sắp tới sẽ nhận được tin tốt. Hãy cứ làm tốt công việc của mình, đừng quan tâm xem người khác đang làm gì. 

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt tiền bạc tuổi này cũng may mắn không kém. Số tiền bạn bỏ ra trong thời gian gần đây sẽ đem lại kết quả tốt. Một số người đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào đó thì nên tranh thủ hỏi những người có kinh nghiệm đi trước, họ sẽ là quý nhân giúp bạn rất nhiều.

 

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Hỏa tương hòa. Bản mệnh khéo léo tháo gỡ từng nút thắt trong gia đình, tình yêu cảm giác như mọi việc đơn giản như chưa từng có, tránh được những rủi ro lớn. Hy vọng thời gian tới bạn đủ bình tĩnh để đối diện với những chuyện éo le.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, Thực Thần chiếu mệnh, đường tài lộc của Tuất rất hanh thông, thuận lợi, tiền bạc tăng tiến không ngừng. Dường như những nỗ lực, cố gắng của bản mệnh trong công việc đã có thu hoạch tương xứng với công sức bỏ ra, song con giáp này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh phung phí tiền bạc. 

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng những vậy, vận trình công danh sự nghiệp có điềm báo thăng tiến rõ rệt. Con giáp này đã tìm được hướng đi mới cho riêng mình, xác định được phương hướng phát triển của bản thân nên cứ theo đó mà thực hiện, không còn mông lung như trước đó nữa.

 

Về phương diện tình cảm, xuất hiện nhiều mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Có thể con giáp này không để ý nhưng chính sự thờ ơ và vô tâm của bản thân đã khiến người ấy bị tổn thương. Trong khi đó người độc thân vẫn còn ngại ngần và lo sợ tổn thương nên chẳng muốn mở cửa trái tim.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân nhận được sự quan tâm và nâng đỡ của cấp trên. Đối phương có thể truyền cho bạn nhiều kiến thức hữu ích hoặc giao cho bạn nhiều công việc quan trọng giúp khẳng định vị thế.

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, bằng bản lĩnh của mình, bạn có thể biến thách thức thành cơ hội và vượt qua đối thủ. Khoản tiền đổ ồ ạt về túi chính là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho bạn.

Nếu đang đem lòng yêu mến một ai đó, bạn nên tự tin và chủ động hơn khi trò chuyện với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành và nghiêm túc thì có thể khiến đối phương cảm động và dành cho bạn cơ hội.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11), 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu có nứt vách, LỘC LÁ bạt ngàn, ra ngõ gặp Quý nhân, về nhà đụng Thần Tài, tương lai tươi sáng trong 9 ngày tới (5/11 - 13/11) này nhé!

