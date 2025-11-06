Hãi hùng trăn đất nặng hơn 30kg cuộn tròn nằm trong nhà dân

Đời sống 06/11/2025 12:00

Phát hiện một cá thể trăn nặng hơn 30kg cuộn tròn trong góc nhà, người đàn ông tại Quảng Trị vội trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 6/11, UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một cá thể trăn đất quý hiếm về lại môi trường tự nhiên sau khi được người dân phát hiện trong nhà.

Trước đó, ông Phạm Văn Nam (trú thôn Bàu 3, xã Tuyên Hóa) phát hiện con trăn lớn cuộn tròn trong góc nhà nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã có mặt, dùng dụng cụ chuyên dụng khống chế và bắt an toàn cá thể trăn, tránh gây nguy hiểm cho người dân.

Hãi hùng trăn đất nặng hơn 30kg cuộn tròn nằm trong nhà dân - Ảnh 1
Lực lượng chức năng bắt cá thể trăn nặng 30kg bò vào nhà dân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, lực lượng kiểm lâm cho biết, con trăn nặng khoảng 30kg, còn rất khỏe nên quá trình bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Sau khi kiểm tra, con vật được xác định là trăn đất (tên khoa học Python bivittatus), thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

Cá thể trăn sau đó được đưa đến khu vực rừng tự nhiên để thả về môi trường sống.

Vì sao bão số 13 được gọi là “đặc biệt nguy hiểm”?

Vì sao bão số 13 được gọi là “đặc biệt nguy hiểm”?

Bão số 13 (Kalmaegi) đang mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 390km về phía đông đông nam và di chuyển với tốc độ nhanh khoảng 30km/giờ.

