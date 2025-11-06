Tối 5/11, theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, sau đó một em đã hất bạn mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Theo thông tin từ VTC News, tối 5/11, lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc hai học sinh lớp 8 xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hành vi bạo lực tại khu vực hồ nước trên địa bàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh hai nam sinh xảy ra xích mích, cãi vã. Trong lúc nóng giận, một em đã bế bạn mình rồi hất xuống hồ nước, sau đó rời khỏi hiện trường.

Được biết, hai nam sinh trong đoạn clip trên cùng học Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Hình ảnh nam sinh hất bạn xuống hồ nước - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường phối hợp với Công an phường Yên Bái có mặt tại hiện trường, đưa học sinh bị thương đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Trong đó nam sinh lớp 8 nhấc, đẩy nạn nhân xuống hồ nước có biểu hiện tăng động.

"Về thông tin nam sinh lớp 8 dùng hung khí để đâm nạn nhân, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ", ông Chung nói.

Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam Một tình huống hi hữu và nguy hiểm đã xảy ra trong trận đấu giữa Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls tại lượt cuối vòng 4 bảng A Giải Hạng ba quốc gia 2025, diễn ra chiều 5/11 trên sân Hoài Đức (Hà Nội).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lanh-nguoi-nam-sinh-lop-8-hanh-hung-ay-ban-xuong-ho-roi-bo-i-745854.html