'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Đời sống 06/11/2025 06:00

Tối 5/11, theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, sau đó một em đã hất bạn mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Theo thông tin từ VTC News, tối 5/11, lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc hai học sinh lớp 8 xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hành vi bạo lực tại khu vực hồ nước trên địa bàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh hai nam sinh xảy ra xích mích, cãi vã. Trong lúc nóng giận, một em đã bế bạn mình rồi hất xuống hồ nước, sau đó rời khỏi hiện trường.

Được biết, hai nam sinh trong đoạn clip trên cùng học Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi - Ảnh 1
Hình ảnh nam sinh hất bạn xuống hồ nước - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường phối hợp với Công an phường Yên Bái có mặt tại hiện trường, đưa học sinh bị thương đi cấp cứu. 

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. 

Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Trong đó nam sinh lớp 8 nhấc, đẩy nạn nhân xuống hồ nước có biểu hiện tăng động.

"Về thông tin nam sinh lớp 8 dùng hung khí để đâm nạn nhân, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ", ông Chung nói.

 

Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam

Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam

Một tình huống hi hữu và nguy hiểm đã xảy ra trong trận đấu giữa Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls tại lượt cuối vòng 4 bảng A Giải Hạng ba quốc gia 2025, diễn ra chiều 5/11 trên sân Hoài Đức (Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường đánh bạn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/11/2025, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, tiền tài cực phát, may mắn dồn dập, đổi vận giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/11/2025, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, tiền tài cực phát, may mắn dồn dập, đổi vận giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 6/11/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 6/11/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, 3 con giáp VẬN KHÍ XUNG THIÊN, gánh tiền mỏi lưng, giàu sang vô đối, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, 3 con giáp VẬN KHÍ XUNG THIÊN, gánh tiền mỏi lưng, giàu sang vô đối, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Sáu 7/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 7/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 6/11/2025, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, vận khí tăng tiến mạnh mẽ, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có ngoài sức tưởng tượng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 6/11/2025, 3 con giáp được Thần Tài nuông chiều, vận khí tăng tiến mạnh mẽ, ngồi mát ăn bát vàng, giàu có ngoài sức tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Đúng hôm nay, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Nóng: Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo

Nóng: Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Mỗi ngày ăn 1 quả ổi có tác dụng gì với sức khỏe?

Mỗi ngày ăn 1 quả ổi có tác dụng gì với sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Hai xe máy tông nhau vỡ nát, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy chợ Bình Dương: Hiện trường đổ nát, tiểu thương suy sụp khi tài sản bị thiêu rụi

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo

Nóng: Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam

Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam

Nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng trong lớp đã tử vong

Nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng trong lớp đã tử vong

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Tiết lộ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội