Theo điều tra ban đầu, vào lúc 7h ngày 6/11, người dân ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra với 2 mẹ con người hàng xóm, nên đến kêu cửa nhưng không có tiếng trả lời.

Theo thông tin báo Lao Động , sáng 6/11, UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.T (sinh năm 1974) và N.N.K.A (sinh năm 2016, con bà T). Danh tính nam thi thể gần hiện trường chưa được công bố.

Khi mọi người cùng nhau phá cửa vào nhà thì phát hiện cả 2 mẹ con đã tử vong, trên người có nhiều vết chém. Ngoài ra, mọi người phát hiện một nam thi thể gần hiện trường.

Một người dân cho biết: Nạn nhân chết do các vết thương quá nặng, vết máu được cho rằng đã khô cách lúc phát hiện thi thể khoảng 5 giờ trước.

Người dân hiếu kỳ có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động.

UBND xã Thanh Tùng, Cà Mau cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Thanh Tùng đã chỉ đạo Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra vụ việc; đồng thời báo cáo đến Công an tỉnh Cà Mau để chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an xã Thanh Tùng phong tỏa hiện trường để điều tra, lãm rõ vụ việc.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, sáng cùng ngày, một số người dân đã đến nhà nạn nhân kêu cửa nhưng không nhận được phản hồi.

Nghi ngờ xảy ra chuyện chẳng lành đối với nạn nhân, mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện 2 mẹ con trên đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Công an đã phong tỏa hiện trường để phục vụ quá trình điều tra. Theo nguồn tin của phóng viên, nghi phạm gây ra vụ án đã tự sát và tử vong.