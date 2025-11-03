Công an xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập hồ sơ vụ việc, bàn giao thi thể 2 mẹ con tử vong cho gia đình mai táng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc đau lòng này.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, thông tin ban đầu, chiều 2/11, chị NTMN (49 tuổi) cùng con gái là TBN (14 tuổi, ngụ ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) đi tắm tại nhà tắm phía sau nhà. Thời điểm này, khu vực nhà chị N. bị nước ngập khoảng 0,3 m do nước lũ từ kênh Nguyễn Văn Tiếp tràn vào.

Khoảng 15 phút sau, không thấy hai mẹ con quay lại, cha chị N. ra tìm thì phát hiện cả hai đã tử vong nên tri hô và báo cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Tiền Phong, nhận tin báo, công an xã Hưng Thạnh phối hợp với các cơ quan liên quan phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu từ chính quyền, khu vực căn nhà thường xuyên bị ngập nước, nên có thể điện bị hở và giật làm 2 mẹ con tử vong.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện rất khó khăn của địa phương, nhà có 3 người, nay 2 mẹ con bà N. tử vong, chỉ còn lại ông Nguyễn Ngọc A. đã già

Công an xã Hưng Thạnh đã lập hồ sơ vụ việc, bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

