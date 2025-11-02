Đến sáng nay 2/11, lực lượng chức năng phát hiện anh T. tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400 m.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 2/11, thông tin từ UBND xã Tam Giang, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Năng, Đắk Lắk cũ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông T.C.G (50 tuổi) và T.C.T (29 tuổi, con trai ông G.) cùng trú tại xã Tam Giang.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1/11, người dân phát hiện ông G. nằm gục trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương và bên cạnh có một vật giống con dao.

Sau đó, người dân vội đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên người này đã tử vong.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Giang có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, đối tượng tình nghi gây án là Trương Công T. (29 tuổi, con trai ông G.). Con dao làm hung khí gây án là của gia đình nạn nhân.

Thời điểm phát hiện vụ việc, T. không có mặt ở nhà.

Đến sáng nay (2/11), lực lượng công an phát hiện T. tử vong trong tư thế treo cổ ở rẫy của gia đình, cách nhà khoảng 400m.

