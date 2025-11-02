Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Đời sống 02/11/2025 13:24

Đến sáng nay 2/11, lực lượng chức năng phát hiện anh T. tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400 m.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 2/11, thông tin từ UBND xã Tam Giang, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Năng, Đắk Lắk cũ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông T.C.G (50 tuổi) và T.C.T (29 tuổi, con trai ông G.) cùng trú tại xã Tam Giang.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1/11, người dân phát hiện ông G. nằm gục trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương và bên cạnh có một vật giống con dao.

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét - Ảnh 1
Hiện trường vụ an mạng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Sau đó, người dân vội đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do bị thương nặng nên người này đã tử vong.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Giang có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Theo nhận định ban đầu, đối tượng tình nghi gây án là Trương Công T. (29 tuổi, con trai ông G.). Con dao làm hung khí gây án là của gia đình nạn nhân.

Thời điểm phát hiện vụ việc, T. không có mặt ở nhà.

Đến sáng nay (2/11), lực lượng công an phát hiện T. tử vong trong tư thế treo cổ ở rẫy của gia đình, cách nhà khoảng 400m.

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Gia đình 2 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ sinh sống. Họ mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng ở Đắk Lắk tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Sao quốc tế 33 phút trước
Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Giờ linh điểm đúng 9 giờ sáng ngày mai (3/11/2025), Phật độ trời thương, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Giờ linh điểm đúng 9 giờ sáng ngày mai (3/11/2025), Phật độ trời thương, 3 con giáp gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích

Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Thần Tài nối mệnh, 3 con giáp đổi đời giàu có, Phú Quý Phát Tài, kinh doanh đắc tài đắc lộc, vét cạn túi Thần Tài trong 7 ngày tới

Thần Tài nối mệnh, 3 con giáp đổi đời giàu có, Phú Quý Phát Tài, kinh doanh đắc tài đắc lộc, vét cạn túi Thần Tài trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Đời sống 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Chồng H'Hen Niê xin lỗi khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Chồng H'Hen Niê xin lỗi khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích

Quảng Trị: Hàng nghìn hộ dân vẫn ngập trong nước, 7 người chết và mất tích

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Diễn biến MỚI vụ mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM

Diễn biến MỚI vụ mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM