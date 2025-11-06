Cà Mau: Phát hiện 2 mẹ con tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết chém

Đời sống 06/11/2025 10:19

Hai mẹ con ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau được phát hiện tử vong, trên người có nhiều vết chém.

Theo báo Dân Trí, theo thông tin từ UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau), khoảng 6h40 ngày 6/11, người dân ấp Cái Ngay báo đến cơ quan chức năng địa phương về việc phát hiện bà T. (51 tuổi) và con gái là cháu A. (9 tuổi) chết tại nhà riêng.

Thời điểm phát hiện sự việc, trên người các nạn nhân có nhiều vết chém. Theo thông tin ban đầu, hai mẹ con bà T. được cho là đã tử vong từ tối 5/11.

Cà Mau: Phát hiện 2 mẹ con tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết chém - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động. 

Vụ việc gây xôn xao địa phương, nhiều người dân tập trung tại khu vực nhà bà T. để theo dõi tình hình.

Theo thông tin báo Lao Động, UBND xã Thanh Tùng, Cà Mau cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Thanh Tùng đã chỉ đạo Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra vụ việc; đồng thời báo cáo đến Công an tỉnh Cà Mau để chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an xã Thanh Tùng phong tỏa hiện trường để điều tra, lãm rõ vụ việc.

