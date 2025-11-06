Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (từ 7 đến 9/11), 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (từ 7 đến 9/11), Thiên Tài trợ mệnh nói rằng tuổi Mão đi làm thêm hoặc có nghề phụ sẽ may mắn. Bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp nhờ tinh thần năng nổ, nhạy bén, sắp tới mà có bầu cử thì bạn sẽ là người gặp may.

Tài lộc tăng trưởng rõ rệt hơn mọi ngày. Dù đây là ngày cuối tuần nhưng Mão vẫn kiếm tiền đều đều, không hề lười biếng, miễn có tiền thì bạn sẽ cày cuốc cật lực. Bản mệnh có thể thử vận may của mình bằng cách bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số.

Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình cảm của con giáp này tăng lên rõ rệt. Nay nếu nhận được lời giới thiệu từ những người quen thân thiết thì đừng từ chối, biết đâu bạn sẽ tìm thấy người sẽ cùng đi với mình suốt chặng đường còn lại. Người nào có hẹn với bạn thì nên đi sớm kẻo bạn bè phải chờ lâu.

Con giáp tuổi Ngọ

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (từ 7 đến 9/11), người tuổi Ngọ được dự báo có vận quý nhân tăng mạnh trong ngày Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ. Dưới sự phù trợ của quý nhân, đường công danh sự nghiệp trong ngày tiến triển cực kỳ suôn sẻ. Nếu có bất kì vướng mắc gì, con giáp này có thể tìm được hướng giải quyết dễ dàng.

Ngũ hành tương sinh cũng dự báo nhân duyên của tuổi Ngọ trong hôm nay có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng. Mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bản mệnh gặp được đối tượng đồng chí hướng với mình. Nếu quyết định hợp tác làm ăn với người ấy, bạn có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai.

Con giáp này khá hài lòng khi mọi việc suôn sẻ, tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Nhiều người hôm nay kinh doanh có lợi, khoản đầu tư có lãi hoặc có người hỗ trợ tiền nong cho các dự án hứa hẹn sẽ thành công. Nhìn chung người tuổi Ngọ không phải trăn trở về chuyện tiền bạc.

Con giáp tuổi Thìn

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (từ 7 đến 9/11), Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão hãy mạnh dạn nêu lên những quan điểm, ý kiến của mình trước tập thể, như vậy bạn có thể khẳng định được vị thế của bản thân và nhận được nhiều lời góp ý hữu ích từ mọi người.

Với người làm kinh tế, con giáp này có thể được quý nhân giới thiệu cho những mối làm ăn kinh doanh béo bở. Hãy chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực vật lực để khi cơ hội đến thì có thể nắm bắt ngay.

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại không được như mong muốn. Có lẽ bạn đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho người ấy nên khi không được thỏa mãn, bạn mới thành ra khó chịu, cáu kỉnh.

