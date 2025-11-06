3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 6/11/2025

Tâm linh - Tử vi 06/11/2025 09:15

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn.

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc. Những mục tiêu của bản mệnh gần như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi này cơ hội thăng tiến trong công việc rất cao.

Đào hoa nở rộ đem lại cho người độc thân nhiều cơ hội kết giao bạn bè, nhất là những người khác giới. Nếu hai người tìm được sự đồng điệu tâm hồn, khả năng thành đôi sẽ là rất cao. Người độc thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 6/11/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ. Sự thông minh, khả năng nhẫn nại và kiên cường giúp bản mệnh vượt qua các thử thách một cách xuất sắc. Không có gì có thể cản trở được những bước thăng tiến của con giáp này, trái lại thì khó khăn chỉ càng giúp người tuổi này thêm mạnh mẽ.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tươi sáng. Tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia trở nên thắm thiết hơn vì cả hai đã có sự thấu hiểu lẫn nhau. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp 

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 6/11/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được đánh giá cao trong thời điểm tới. Người tuổi này gây ấn tượng mạnh với cấp trên vì dũng cảm đứng ra gánh vác công việc. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ biết cách kết nối và dẫn dắt tập thể phát triển. Thu nhập khá giúp con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính.

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thăng hoa. Tử vi ngày mới đem đến cho người độc thân những mối nhân duyên phù hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần nghe theo sự mách bảo của con tim lẫn lý trí để không bỏ lỡ hạnh phúc cuộc đời mình.

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 6/11/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tình tiết mới trong vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau: Phát hiện thêm nam thi thể gần hiện trường

Tình tiết mới trong vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau: Phát hiện thêm nam thi thể gần hiện trường

Đời sống 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Đúng 20h hôm nay, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đi bắt ốc, nam thanh niên bị cá sấu tấn công, cắn tử vong thương tâm

Đi bắt ốc, nam thanh niên bị cá sấu tấn công, cắn tử vong thương tâm

Video 46 phút trước
Cà Mau: Phát hiện 2 mẹ con tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết chém

Cà Mau: Phát hiện 2 mẹ con tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết chém

Đời sống 56 phút trước
Chiều tối ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung với cường độ rất mạnh, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Chiều tối ngày 6/11, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung với cường độ rất mạnh, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (từ 7 đến 9/11), 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (từ 7 đến 9/11), 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Thế giới 1 giờ 33 phút trước
Nhìn xuống kênh nước, người dân bắt gặp cá sấu khủng đang bơi trong miệng ngậm một con chó lớn

Nhìn xuống kênh nước, người dân bắt gặp cá sấu khủng đang bơi trong miệng ngậm một con chó lớn

Video 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 6/11/2025

3 con giáp 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn sau ngày 6/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Cảnh tượng khó tin tại nhà người mẹ có con trai 4 trai tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp được Lục Hợp nâng đỡ, tiền tài tăng phi mã trong 15 ngày tới đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng, phất lên như phượng hoàng

Chúc mừng 3 con giáp được Lục Hợp nâng đỡ, tiền tài tăng phi mã trong 15 ngày tới đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng, phất lên như phượng hoàng

Đúng 20h hôm nay, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Đúng 20h hôm nay, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (từ 7 đến 9/11), 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (từ 7 đến 9/11), 3 con giáp mã đáo thành công, tiền trong tài khoản tăng liên tục, làm gì cũng có người dẫn đường chỉ lối

Chúc mừng 3 con giáp vận may cực thịnh trong nửa cuối tháng 11 dương lịch, sự nghiệp hanh thông, thành công mở lối, Tiền Tài tăng nhanh, giàu sang bất ngờ

Chúc mừng 3 con giáp vận may cực thịnh trong nửa cuối tháng 11 dương lịch, sự nghiệp hanh thông, thành công mở lối, Tiền Tài tăng nhanh, giàu sang bất ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/11/2025, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, tiền tài cực phát, may mắn dồn dập, đổi vận giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/11/2025, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, tiền tài cực phát, may mắn dồn dập, đổi vận giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 6/11/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 6/11/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời