Nhìn xuống kênh nước, người dân bắt gặp cá sấu khủng đang bơi trong miệng ngậm một con chó lớn

Người dân Quận Brevard vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng một con cá sấu Mỹ khổng lồ bơi trên kênh nước, miệng ngậm một con chó lớn. Các quan chức của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida (FWC) đã phản ứng ngay lập tức với sự việc xảy ra gần South Patrick Shores.
Video 1 giờ 46 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

