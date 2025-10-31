Nghe thấy tiếng động, người dân chạy ra xem thấy cảnh tượng con trăn dài 4,5 mét đang cố gắng băng qua đường

Người dân đang đi đường phát hiện một con trăn khủng bò giữa đường ở huyện Krishnagiri, Tamil Nadu, Ấn Độ liền gọi đội cứu hộ đến ứng cứu. Con trăn dài 4,5 mét đang cố gắng băng qua đường. Sau đó con trăn đã được giải cứu và đưa về rừng tự nhiên.

