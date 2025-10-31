Kể từ ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 31/10/2025 15:50

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ vô cùng hanh thông, được quý nhân giúp đỡ, vận thế đại phát, tài vận khởi sắc, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, đạt thành công. Khoảng thời gian này, quý nhân mang lại cho tuổi này còn cơ hội kiếm bộn tiền. Do đó, nguồn tài chính từ các công việc làm thêm của bạn cũng tăng chóng mặt và có những bước đột phá mới. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc. Đôi lứa yêu nhau dễ dàng tìm thấy được sự hòa hợp trong suy nghĩ nên tránh được những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có trong khi người độc thân chưa thể quên đi chuyện tình cảm trước đó nên không sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới. 

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch khi được Chính Ấn che chở. Do đó, bạn nên tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình. Bạn cũng có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi.

Đối với vận trình tình cảm, các cặp đôi, đối phương đang có ý định dành cho bạn nhiều điều bất ngờ và lãng mạn. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để cả hai có thể "hâm nóng tình cảm" với nhau. Người độc thân cũng sẽ có những rung động ngọt ngào với đối tượng mới quen.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ bước vào đại vận may mắn, mọi việc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi, cát tường, vạn sự như ý, làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài. Bên cạnh đó, bạn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ dẫn dắt bạn tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, có khả năng đổi vận vào cuối năm nay.

Người độc thân với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, bạn có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn. Do đó, bạn hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 1/11/2025, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hoá rồng cũng hoá phượng hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

