Trong lúc vùng vẫy trốn tránh lực lượng chức năng, người đàn ông rơi từ trên cột điện cao thế xuống đất

Một người đàn ông đến từ Bihar đã trèo lên cột điện cao thế ở Abdullapurmet, quận Ranga Reddy, Telangana, Ấn Độ, hôm 27/10. Trong clip, khi thấy cảnh sát và nhân viên điện lực trèo lên cột điện để giải cứu mình, người đàn ông cố gắng trốn thoát. Có lúc, người này bị treo lơ lửng trên dây điện cao thế trong khi một nhân viên kéo anh ta đến nơi an toàn.

42 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

