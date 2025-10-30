Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), Chính ấn chiếu mệnh giúp cho công việc của người tuổi Sửu không có nhiều áp lực, sai sót cũng dễ dàng được cấp trên thông cảm. Nếu bạn có thể suy nghĩ theo chiều hướng mạnh mẽ và tích cực hơn, bạn sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn trong công việc.

Cảm giác thật tuyệt khi được tiêu tiền theo ý thích, nhưng vận may tài chính của bạn hiện tại chỉ ở mức trung bình. Bạn cần phải nỗ lực mở rộng nguồn kiếm tiền của mình để kiếm tiền cho bản thân, thời điểm hiện tại chưa thực sự thích hợp cho việc ăn tiêu xả láng. Ngũ hành Mộc Thổ bất dung nhắc Sửu về đường tình cảm rằng không phải ai cũng là người đáng để bạn hy sinh thời gian cũng như tình cảm, không hề đáng chút nào nếu như tình cảm bạn trao đi không được đáp lại. Sửu hãy ngưng làm kẻ mù quáng trong tình yêu kể từ ngày hôm nay.

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Ngày hôm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Hỏa khí vượng khiến tâm trạng bạn khá dễ nóng giận, nhất là khi đối mặt với những chất vấn hay nghi ngờ từ nửa kia. Bạn cố làm mọi chuyện theo thói quen mà không để ý tới cảm xúc của đối phương, bạn cảm thấy tình yêu phai nhạt dần mà chẳng biết đến từ phía ai, nói chung tình cảm không còn nồng nàn như trước nữa.

Con giáp tuổi Tuất

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), Thiên Tài chiếu mệnh dự báo rằng những bạn tuổi Tuất có nghề tay trái, nối nghiệp gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn làm gì cũng thuận lợi, nhất là việc buôn bán kinh doanh suôn sẻ, khách hàng ra vào nườm nượp.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc ổn hơn mọi ngày, dễ trúng số, trúng thưởng hoặc mua được hàng chất lượng giá rẻ. Nhưng khi có tiền thì đừng nghĩ đến tiêu ngay vì có thể bạn sẽ tiêu quá đà, thậm chí còn lớn hơn số tiền mình vừa nhận được.

Đường tình bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Bạn là người biết chấp nhận và dễ dàng quên đi nên không giận dỗi ai được lâu. Bạn bè đôi khi giống như tờ tiền giấy vậy, có thật cũng có giả. Cái bạn cần là chất lượng chứ không phải số lượng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!