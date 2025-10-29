Trong 5 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, Tài Lộc đỏ rực, Cá Chép Hóa Rồng, bùng nổ vận may

Trong 5 ngày đầu tháng 11 dương lịch, tuổi Mão độc thân dễ có tin vui trong chuyện tình cảm trong ngày xuất hiện Tam Hợp. Người có đôi cảm nhận rõ được sự may mắn của mình là luôn có nửa kia giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống, nhờ thế mà bạn có được khoảng thời gian thoải mái để thư giãn và nghỉ ngơi.

Thực Thần mang tới sự thuận lợi khiến con giáp tuổi Mão có xu hướng mơ mộng với nhiều mục tiêu ngoài tầm với, hoặc bạn kỳ vọng quá mức vào kết quả sắp tới. Suy nghĩ tích cực là tốt, tuy nhiên lời khuyên là bạn nên thực tế hơn để tránh thất vọng về sau.

Trong 5 ngày đầu tháng 11 dương lịch, người tuổi Ngọ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã giao của mình nhờ sự trợ giúp của cục diện Bán Hợp.

Lại thêm Chính Tài độ mệnh, nguồn thu nhập chính của bản mệnh không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng tiến đáng kể nữa. Đó là nhờ sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc thời gian vừa qua. Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, tình cảm đôi lứa như được chắp cánh ngày một gắn kết hơn. Đôi bên thấu hiểu và cảm

Con giáp tuổi Sửu

Trong 5 ngày đầu tháng 11 dương lịch, người tuổi Sửu luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Bạn đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy. Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Trong ngày hôm nay, hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới.

Chính Quan soi chiếu, trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

