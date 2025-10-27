Tử vi tuần mới, từ 27/10 đến 2/11/2025, Chính Ấn nhắc nhở tuổi Dậu mạnh dạn đặt ra tham vọng lớn và tiến hành những kế hoạch quan trọng. Nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay cơ hội lớn, các bạn còn trẻ càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa, đừng lười biếng kẻo đánh mất thời cơ thay đổi vị trí ở cơ quan.

Tam Hội trợ lực giúp bản mệnh tự tin hơn trong chuyện tiền bạc. Nhiều người thu lợi lớn từ nghề tay trái của mình, làm ăn kinh doanh được khách cũ đem khách mới đến ủng hộ. Vì vậy để tránh những sai lầm không đáng có trong việc chi tiêu nên bạn sẽ chi tiêu dè dặt, hợp lý.

Tình duyên có nhiều điểm sáng nhờ tinh thần thoải mái và cách ăn nói đi vào lòng người. Những ai có đám cưới sẽ thuận lợi, được tổ tiên phù hộ. Con giáp này còn đầu tư vào việc chăm lo cho con cái, có thời gian rảnh là chăm nói chuyện chơi đùa cùng con.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới, từ 27/10 đến 2/11/2025, sự nghiệp của Ngọ hôm nay chịu ảnh hưởng của Chính Ấn nên rất có lợi cho những ai muốn thăng chức, học tập, thi cử lấy bằng lên học cao học hoặc thi công chức. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ vì bạn được quý nhân giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng lên nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc xán lạn do Tam Hợp chiếu sáng. Con giáp này còn được Thần Tài chiếu cố nên sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, tài khoản rủng rỉnh, tiền thưởng hậu hĩnh hơn mọi khi, mọi sự cố gắng của bạn sẽ sớm được đền đáp.



Ngoài ra, đương số còn có cơ hội nhận được tin vui từ người thân và bạn bè, nên bạn hãy nhớ giữ liên lạc với những người quan trọng. Đường tình duyên của các bạn độc thân có tia hy vọng mới, bạn đang dần tìm được người có chung tần số với mình.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới, từ 27/10 đến 2/11/2025, Tam Hợp trợ vận, Mão là một trong số những con giáp hiếm hoi có lộc lớn trong công việc ngày này. Bạn tràn đầy nhiệt huyết, được quý nhân ủng hộ mạnh mẽ, làm ăn khấm khá, hòa thuận với mọi người xung quanh, nhận được nhiều sự giúp đỡ và có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng về túi liên tục do ảnh hưởng tích cực từ Thực thần chiếu cố. Mão có lộc ăn dồi dào và rất hợp với nghề buôn bán hàng ăn, rau củ quả, quán bia, quán ăn nhỏ lẻ. Đặc biệt những người bạn gặp lần đầu trong hôm nay có thể mang đến cho bạn vía kiếm tiền khá tốt, vì vậy hãy trân trọng họ.



Những người độc thân có thể dễ dàng thu hút những người khác giới xung quanh nhờ vẻ ngoài dí dỏm, tươi tắn và thanh lịch của mình. Còn những người đã kết hôn có thể cùng nhau ăn cơm tối, xem một bộ phim ngắn để hâm nóng tình cảm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!