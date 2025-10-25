Tử vi tuần mới (27/10-2/11): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phất lên nhanh chóng, phát tài cực to, ngồi không hưởng phước lộc

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 18:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tình tiền không thiếu, giàu sang chói lọi, một bước trở thành đại gia.

Tuổi Tý 

Chính Quan độ mệnh, vận trình công việc của tuổi Tý hanh thông hơn hẳn. Mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh không những xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được giao mà còn giúp đỡ những người xung quanh, phần nào giúp thành tích của tập thể đi lên rõ ràng.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc giúp chuyện tình cảm của con giáp này ngày một thăng hoa. Các cặp đôi dành cho nhau khoảng thời gian chất lượng sau một ngày dài làm việc, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ hàng ngày. Người độc thân biết cách thể hiện bản thân khiến người đối diện bị thu hút.

Tử vi tuần mới (27/10-2/11): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phất lên nhanh chóng, phát tài cực to, ngồi không hưởng phước lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Tử vi tuần mới (27/10-2/11): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phất lên nhanh chóng, phát tài cực to, ngồi không hưởng phước lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ là con giáp thâm trầm, sâu sắc. Họ vốn thông minh, khéo léo và có tầm nhìn xa. Từ ngày này là lúc số mệnh của họ có nhiều thay đổi, sao cát tinh Tài Đức chiếu mệnh mang đến cho họ cơ hội bứt phá trong công việc và tài chính. Dù làm công hay làm chủ, ở vị trí công việc nào thì họ đều thấy cửa sáng, tuổi Tỵ đều có cơ hội gia tăng thu nhập, ký được hợp đồng lớn hoặc nhận thưởng bất ngờ.

Không chỉ tiền bạc dồi dào, viên mãn, đủ đầy, đường tình duyên của họ cũng “đỏ rực” như ngọn lửa mùa thu. Người độc thân dễ gặp được nhân duyên tốt, tìm thấy người muốn gắn bó trăm năm, còn người có đôi thì thêm gắn bó, vợ chồng hòa thuận, yêu thương mặn nồng. Đây là thời điểm tuổi Tỵ nên tự tin thể hiện bản thân, ngẩng cao đầu vì những gì mình đã và đang làm được, vì mỗi bước đi đều mang theo ánh sáng may mắn, dẫn lối đến phú quý và hạnh phúc trọn vẹn.

Tử vi tuần mới (27/10-2/11): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phất lên nhanh chóng, phát tài cực to, ngồi không hưởng phước lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

