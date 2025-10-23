7 ngày cuối tháng 10 (từ 25-31/10), 3 con giáp đổi vận sang trang, sự nghiệp đột phá, tài lộc thăng hoa, tiền đổ về đầy túi

Tuổi Tý bị Kiếp Tài chiếu mệnh, cần chuẩn bị tinh thần đón nhận một ngày có nhiều thăng trầm và biến động, đòi hỏi sự thận trọng cao độ. Công việc có thể gặp phải những thách thức bất ngờ. Bạn cần giữ sự tập trung, tỉ mỉ trong từng chi tiết để tránh sơ suất tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng.

Vận trình tình cảm có phần ảm đạm do sự bận rộn và thiếu sự sẻ chia. Người độc thân có thể gặp khó khăn trong việc thổ lộ tình cảm hoặc bày tỏ sự quan tâm chân thành đến đối tượng đang tìm hiểu. Các cặp đôi dễ bỏ bê nửa kia do lịch trình làm việc căng thẳng, dẫn đến cảm giác thiếu kết nối.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, mưu trí và có tầm nhìn xa, nên chỉ cần gặp thời là bứt phá ngoạn mục. Bắt đầu từ ngày nay, vận trình của tuổi Tỵ như được “rót vàng”, gặp việc thuận việc, mọi dự án dang dở đều sắp thu về quả ngọt.

Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, tuổi Tỵ trong ngày này dễ gặp quý nhân quyền thế, người này không chỉ mang lại cơ hội làm ăn mới mà còn giúp mở rộng các mối quan hệ tài chính quan trọng. Những ai đầu tư, kinh doanh, hay buôn bán online đều nhận tin vui về doanh thu, lợi nhuận tăng nhanh chóng.

Ngoài ra, vận tình duyên và sức khỏe của tuổi Tỵ cũng ổn định, tinh thần sảng khoái giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Tài vận, công danh và tâm thế đều thăng hoa cùng lúc – đây chính là “chuỗi ngày vàng” của tuổi Tỵ trong tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!