5 ngày liên tiếp (22/10-27/10), 3 con giáp đạp trúng vận may, sự nghiệp hanh thông, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy kho

Tuy nhiên, bản mệnh nên tránh tiêu xài phung phí, nhất là với những khoản chi không cần thiết. Giữ vững kỷ luật tài chính sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định lâu dài.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, chân thực, sống có đức nên thường hưởng nhiều phúc báo. Theo tử vi, ngày này sự nghiệp của họ bỗng dưng hanh thông lạ thường. Khó khăn được giải tỏa triệt để, thay vào đó là sự trôi chảy chưa từng có.

Người tuổi Hợi làm gì cũng gặp may, đúng như có người dẫn lối chỉ đường nên không vấp phải sai phạm gì, một lời giới thiệu tình cờ hay một ý tưởng thoáng qua nhưng lại mở ra nguồn thu dồi dào. Đặc biệt, ai đang theo đuổi việc buôn bán, kinh doanh sẽ dễ dàng bùng nổ doanh thu.

Tuổi Hợi tuy không bộc lộ sự quyết liệt như những người khác, nhưng họ có sự kiên trì, mềm mỏng và may mắn đặc biệt trong giai đoạn này. Cứ mỗi bước chân là một cơ hội, chỉ cần giữ tinh thần lạc quan và không bỏ lỡ cơ hội, tài lộc sẽ tự động tìm đến.

