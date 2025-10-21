Sau ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 21/10/2025 20:50

3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành.

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ trở nên ổn định. Mọi việc đã dần đi vào khuôn khổ khi con giáp này có sự chủ động trong việc giải quyết rắc rối mình đang gặp phải. Tính cách hòa đồng, tốt bụng giúp bạn có được nhiều cảm tình từ mọi người xung quanh. Con giáp này có thể tìm được một khoản tiền rủng rỉnh nhờ sự thông minh, nhạy bén của mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có những tín hiệu tốt. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hàn gắn vết nứt trong mối quan hệ tình cảm từ trước. Bản mệnh nên sắp xếp lại công việc và dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình.

Sau ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn tiến vô cùng khởi sắc và bình ổn. Bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, kinh nghiệm của mình và thu về thành quả xứng đáng, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Về chuyện tình cảm, các cặp đôi luôn dành cho nhau sự quan tâm ân cần, chia sẻ thường xuyên. Người độc thân tạo được ấn tượng đặc biệt trong mắt những người mới quen, sau khoảng thời gian tìm hiểu có thể tính chuyện trăm năm. Cuộc sống gia đình viên mãn, là niềm ao ước của không ít người.

 

Sau ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông. Tinh thần hăng say làm việc cộng với sự nâng đỡ của quý nhân giúp công việc của bạn gặp nhiều điều may mắn. Kết quả thu được của bạn được mọi người công nhận và ngày càng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng dần dà khởi sắc. Bản mệnh không còn phải bận lòng và lo lắng nhiều về những chuyện không đáng. Những cuộc cãi vã ít dần, mâu thuẫn nào cũng được hóa giải theo thời gian. Giữa các cặp đôi có sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.

 

Sau ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi ngày mai, thứ Tư 22/10/2025: Dậu tài lộc vun vút, Tuất phú quý nhất vùng, Thân giàu sang khỏi bàn

Tử vi ngày mai, thứ Tư 22/10/2025: Dậu tài lộc vun vút, Tuất phú quý nhất vùng, Thân giàu sang khỏi bàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nghe tiếng chồng bất thường, vợ lao đi tìm, không ngờ điểm đến theo định vị lại là một nơi "rợn người"

Nghe tiếng chồng bất thường, vợ lao đi tìm, không ngờ điểm đến theo định vị lại là một nơi "rợn người"

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng đòi lại 20 cây vàng ngay sau đám cưới, tiết lộ lý do khiến cô dâu 'đứng hình'

Mẹ chồng đòi lại 20 cây vàng ngay sau đám cưới, tiết lộ lý do khiến cô dâu 'đứng hình'

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng nước chảy lúc nửa đêm, cô vợ bật khóc khi chứng kiến hành động bất ngờ của chồng

Nghe tiếng nước chảy lúc nửa đêm, cô vợ bật khóc khi chứng kiến hành động bất ngờ của chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi may mắn, TIỀN VÀO TỚI TẤP, LÀM ĐÂU THẮNG ĐÓ, nghèo khó đến mấy cũng thành đại gia

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi may mắn, TIỀN VÀO TỚI TẤP, LÀM ĐÂU THẮNG ĐÓ, nghèo khó đến mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đọc được tin nhắn, cô dâu hủy hôn thần tốc, đưa người đặc biệt đi trăng mật để trả đũa

Đọc được tin nhắn, cô dâu hủy hôn thần tốc, đưa người đặc biệt đi trăng mật để trả đũa

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Từ 1/11/2025: 3 con giáp hết sạch nợ nần, chạm đâu cũng ra vàng, cầu được ước thấy, chuẩn bị đón tài lộc

Từ 1/11/2025: 3 con giáp hết sạch nợ nần, chạm đâu cũng ra vàng, cầu được ước thấy, chuẩn bị đón tài lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Hơn một tháng chồng mất, vợ đột ngột nhận căn hộ 4 tỷ, sốc nặng khi biết sự thật động trời đằng sau

Hơn một tháng chồng mất, vợ đột ngột nhận căn hộ 4 tỷ, sốc nặng khi biết sự thật động trời đằng sau

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Sau ngày mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi 'khoe' trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc đến mức 'bật ngửa'

Ngày ra tòa ly hôn, tôi 'khoe' trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc đến mức 'bật ngửa'

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Tử vi thứ Tư 22/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Tư 22/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ 22/10 đến 31/10: 3 con giáp vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, tiền chảy cuồn cuộn vào nhà, ai cũng ghen đỏ mắt

Từ 22/10 đến 31/10: 3 con giáp vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, tiền chảy cuồn cuộn vào nhà, ai cũng ghen đỏ mắt

Đúng 7 ngày tới (28/10/2025), 3 con giáp giàu có hơn người, tình cảm đong đầy, sầu muộn biến mất, hậu vận tận hưởng cuộc sống viên mãn

Đúng 7 ngày tới (28/10/2025), 3 con giáp giàu có hơn người, tình cảm đong đầy, sầu muộn biến mất, hậu vận tận hưởng cuộc sống viên mãn

Tử vi ngày mai, thứ Tư 22/10/2025: Dậu tài lộc vun vút, Tuất phú quý nhất vùng, Thân giàu sang khỏi bàn

Tử vi ngày mai, thứ Tư 22/10/2025: Dậu tài lộc vun vút, Tuất phú quý nhất vùng, Thân giàu sang khỏi bàn

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi may mắn, TIỀN VÀO TỚI TẤP, LÀM ĐÂU THẮNG ĐÓ, nghèo khó đến mấy cũng thành đại gia

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi may mắn, TIỀN VÀO TỚI TẤP, LÀM ĐÂU THẮNG ĐÓ, nghèo khó đến mấy cũng thành đại gia

Từ 1/11/2025: 3 con giáp hết sạch nợ nần, chạm đâu cũng ra vàng, cầu được ước thấy, chuẩn bị đón tài lộc

Từ 1/11/2025: 3 con giáp hết sạch nợ nần, chạm đâu cũng ra vàng, cầu được ước thấy, chuẩn bị đón tài lộc

Từ giờ đến cuối tháng 12/2025, 3 con giáp giàu to bất ngờ, phủ phê tiêu xài, phú quý đổi đời, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Từ giờ đến cuối tháng 12/2025, 3 con giáp giàu to bất ngờ, phủ phê tiêu xài, phú quý đổi đời, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc