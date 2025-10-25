Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 08:27

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán phú quý vây quanh, tiền tài ùn ùn kéo đến.

Tuổi Thân 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân khủng hoảng vì công việc.

Ngày này tuổi Thân tình cảm đang hướng đến sự dài lâu, thế nhưng đối phương lại chưa sẵn sàng cùng bạn tiến xa.

Công việc: Người tuổi Thân công danh đang chịu nhiều khủng hoảng, bạn làm việc chịu phải nhiều khó khăn.

Tình cảm: Tìm kiếm được người chung đường, thế nhưng còn vướng phải nhiều khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, vượt qua giai đoạn khó khăn, tài chính tăng trưởng từng giai đoạn.

Sức khoẻ: Bạn luôn thích làm việc, thế nhưng lại chịu không ít áp lực khi làm việc.

Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn là con giáp nổi bật trong thời gian tới. Bản mệnh không chỉ gặp quý nhân mà còn được Thần Tài chiếu cố. May mắn gõ cửa, mang lại cơn mưa tài lộc cho bản mệnh. 

Tuổi Thìn vốn là người có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm nên khi thời vận tới, họ có thể bứt phá mạnh mẽ. Công việc của con giáp này có sự bứt phá mạnh mẽ, tiến triển thuận lợi. Các dự án, kế hoạch tưởng chừng bế tắc nay lại có hướng đi mới, giúp thu về lợi nhuận lớn.

Người làm kinh doanh buôn bán có khách hàng tìm đến liên tục, doanh số hứa hẹn tăng cao. Người làm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, dịch vụ hoặc bất động sản có thể gặt hái lợi nhuận tốt. Tuổi Thìn càng làm càng giàu có, tiền vào như nước.

Vận quý nhân của tuổi Thìn cũng thăng hoa. Bản mệnh là người đáng tin, có quý nhân phù trợ, mở ra cơ hội hợp tác dài lâu. Nếu biết tận dụng cơ hội trong giai đoạn này, bản mệnh không chỉ giàu có mà còn đặt nền tảng cho sự thành công lâu dài trong tương lai.

Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này mang đến nhiều điềm tốt về tài lộc và tình cảm. Tuổi Dậu sẽ có cơ hội làm ăn phát đạt, đặc biệt là các công việc tay trái. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh trong thời gian qua cuối cùng cũng đem lại những kết quả xứng đáng, giúp bản mệnh cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng công việc.

Về mặt nhân duyên, bản mệnh luôn chủ động giúp đỡ và quan tâm tới mọi người xung quanh. Điều này khiến bản mệnh có mối quan hệ tốt đẹp và được yêu mến. Cũng nhờ vào khả năng nắm bắt suy nghĩ, cảm nhận của người khác mà bản mệnh dễ dàng duy trì những mối quan hệ thân thiết, đặc biệt trong tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Bước sang tuần mới (27/10-2/11), 3 con giáp thăng tiến như vũ bão, sự nghiệp hanh thông, tài lộc giàu có, ngồi mát hưởng bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

