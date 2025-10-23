Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười

Tuổi Hợi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Hợi đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi vào ngày này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Hợi đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Tuổi Mão

Nhờ có sao Thiên Tài chiếu mệnh, họ làm gì cũng dễ gặp cơ may tiền bạc, thậm chí lộc đến bất ngờ từ những khoản tưởng chừng đã quên.

Những ai kinh doanh buôn bán, trong giai đoạn này dễ ký được hợp đồng lớn, bán hàng đắt như tôm tươi, khách cũ giới thiệu khách mới, tiền lời tăng gấp đôi so với đầu tháng. Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng thưởng, thăng chức hoặc được giao trọng trách mới giúp khẳng định vị thế.

Đặc biệt, người tuổi Mão vốn có tính cách khéo léo, nhạy bén trong giao tiếp, nên dễ dàng chớp lấy vận may. Chỉ cần giữ lòng trung thực, làm ăn minh bạch, thì từ nay đến cuối năm tiền tài của Mão như nước sông dâng đầy, không lo thiếu trước hụt sau.

