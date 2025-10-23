Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 23/10/2025 18:59

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được đoán sự nghiệp sải cánh bay cao, thời vận tươi đẹp, ngồi mát hưởng phước.

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Hợi đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi vào ngày này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Hợi đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Nhờ có sao Thiên Tài chiếu mệnh, họ làm gì cũng dễ gặp cơ may tiền bạc, thậm chí lộc đến bất ngờ từ những khoản tưởng chừng đã quên.

Những ai kinh doanh buôn bán, trong giai đoạn này dễ ký được hợp đồng lớn, bán hàng đắt như tôm tươi, khách cũ giới thiệu khách mới, tiền lời tăng gấp đôi so với đầu tháng. Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng thưởng, thăng chức hoặc được giao trọng trách mới giúp khẳng định vị thế.

Đặc biệt, người tuổi Mão vốn có tính cách khéo léo, nhạy bén trong giao tiếp, nên dễ dàng chớp lấy vận may. Chỉ cần giữ lòng trung thực, làm ăn minh bạch, thì từ nay đến cuối năm tiền tài của Mão như nước sông dâng đầy, không lo thiếu trước hụt sau.

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ 1/11/2025: 3 con giáp hết sạch nợ nần, chạm đâu cũng ra vàng, cầu được ước thấy, chuẩn bị đón tài lộc

Từ 1/11/2025: 3 con giáp hết sạch nợ nần, chạm đâu cũng ra vàng, cầu được ước thấy, chuẩn bị đón tài lộc

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau công việc liên tục may mắn, hạnh phúc thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười

Liên tiếp từ ngày 24/10 đến ngày 31/10, 3 con giáp điềm lành gõ cửa, bội thu lộc khủng, tiền tài đến như vũ bão, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
45 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

45 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
10 ngày đầu tháng 11/2025: 3 con giáp gặp thời vận đẹp, làm đâu thắng đó, sự nghiệp tiến xa, hỷ tín ngập nhà

10 ngày đầu tháng 11/2025: 3 con giáp gặp thời vận đẹp, làm đâu thắng đó, sự nghiệp tiến xa, hỷ tín ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lốc xoáy tấn công thị trấn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương

Lốc xoáy tấn công thị trấn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương

Video 2 giờ 25 phút trước
Bi kịch cô gái tử vong khi trượt ngã cạnh xe đầu kéo

Bi kịch cô gái tử vong khi trượt ngã cạnh xe đầu kéo

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Hổ dữ gầm gừ đe dọa, người đàn ông sợ hãi sợ bám chặt vào ngọn cây và cái kết

Hổ dữ gầm gừ đe dọa, người đàn ông sợ hãi sợ bám chặt vào ngọn cây và cái kết

Video 2 giờ 31 phút trước
Phát hiện vật thể lạ đang bốc cháy rơi xuống bãi đất trống khiến các công nhân mỏ vô cùng kinh ngạc

Phát hiện vật thể lạ đang bốc cháy rơi xuống bãi đất trống khiến các công nhân mỏ vô cùng kinh ngạc

Video 2 giờ 39 phút trước
Chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào cửa hàng bên đường khiến một người phụ nữ bị thương

Chiếc xe ô tô đang lùi bất ngờ tăng tốc, đâm thẳng vào cửa hàng bên đường khiến một người phụ nữ bị thương

Video 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

45 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

45 ngày cuối năm 2025: 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tài lộc vượng phát, sung túc no đủ

10 ngày đầu tháng 11/2025: 3 con giáp gặp thời vận đẹp, làm đâu thắng đó, sự nghiệp tiến xa, hỷ tín ngập nhà

10 ngày đầu tháng 11/2025: 3 con giáp gặp thời vận đẹp, làm đâu thắng đó, sự nghiệp tiến xa, hỷ tín ngập nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Sau hôm nay 23/10 đến 1/11: 3 con giáp làm gì cũng lắm tiền, tài khoản nhảy số liên tục, bước ra ngoài gặp quý nhân, phúc khí ngất trời, tưng bừng tài lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề