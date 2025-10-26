Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), Thiên Tài tác động, người tuổi Mùi có thể phải chịu thử thách về lòng kiên nhẫn và nguyên tắc của bạn, nhưng dù vậy, lập trường của bạn vẫn vững chắc hơn cả tường thành. Bạn có thể giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh trước mọi thử thách, thể hiện một khí chất kiên định.

Vận tài chính rất năng suất, đặc biệt là vào buổi sáng. Đây là thời điểm tốt để xử lý các vấn đề tài chính quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Khi giao tiếp với đối tác, sự kiên nhẫn và chân thành sẽ giúp bạn đạt được những điều khoản hợp tác thỏa đáng.

Trong tình cảm, bạn nên ưu tiên cảm xúc của đối phương và xem xét mọi việc theo góc nhìn của họ. Việc cư xử lịch sự và nhã nhặn sẽ thu hút sự chú ý. Đối với những người đang trong một mối quan hệ, bạn sẽ bao dung hơn, và ngay cả những sai lầm nhỏ cũng có thể để lại ấn tượng tích cực, giúp củng cố mối quan hệ.

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), tuổi Thìn dễ có lộc trong công việc. Bản mệnh giỏi ăn nói nên buôn bán rất được lòng khách hàng, có khách quen, buôn may bán đắt. Những ai làm việc liên quan đến tài chính, ngân hàng cũng gỡ được nhiều rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tài lộc không vẹn toàn như mong muốn. Có điềm mất tiền, hao tài tốn của, không giữ được tiền mình làm ra. Lương về chưa kịp nóng chỗ đã trả nợ, tiêu hao gần hết, dạo gần đây bản mệnh hơi bị bí tiền.

Tình cảm cũng trắc trở không kém. Con giáp này dành quá nhiều sự quan tâm tới đối phương nhưng điều đó chưa chắc đã tốt, lạnh lùng quá cũng chẳng hay, điều quan trọng là phải cân bằng được hai yếu tố đó để cả hai không cảm thấy ngột ngạt hay bị xa cách quá.

Con giáp tuổi Dần

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), Tam Hội nhắc nhở con giáp tuổi Dần nhớ rằng dù thế nào thì bên cạnh bạn vẫn còn đồng đội. Họ sẽ là chỗ dựa cho bạn những lúc mệt mỏi và chán nản. Hãy tựa vào họ, đừng bỏ qua nguồn lực quý giá này bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Thiên Tài mang tới tài lộc và thậm chí giúp cuộc sống bản mệnh đạt đến một tầm cao mới. Những sự cố gắng của bạn trước đây cuối cùng cũng đã được đền đáp, hoặc bạn cũng có thể gặp được cơ hội bất ngờ khiến bản thân vui mừng khôn xiết.

Tuổi Dần nổi tiếng với sự thực tế và ổn định, chăm chỉ, kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn, hơn nữa, bạn cũng là con giáp này tinh tế, tỉ mỉ và siêng năng hơn người nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!