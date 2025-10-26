Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 26/10/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang khi bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), Thiên Tài tác động, người tuổi Mùi có thể phải chịu thử thách về lòng kiên nhẫn và nguyên tắc của bạn, nhưng dù vậy, lập trường của bạn vẫn vững chắc hơn cả tường thành. Bạn có thể giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh trước mọi thử thách, thể hiện một khí chất kiên định. 

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận tài chính rất năng suất, đặc biệt là vào buổi sáng. Đây là thời điểm tốt để xử lý các vấn đề tài chính quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Khi giao tiếp với đối tác, sự kiên nhẫn và chân thành sẽ giúp bạn đạt được những điều khoản hợp tác thỏa đáng.

 

Trong tình cảm, bạn nên ưu tiên cảm xúc của đối phương và xem xét mọi việc theo góc nhìn của họ. Việc cư xử lịch sự và nhã nhặn sẽ thu hút sự chú ý. Đối với những người đang trong một mối quan hệ, bạn sẽ bao dung hơn, và ngay cả những sai lầm nhỏ cũng có thể để lại ấn tượng tích cực, giúp củng cố mối quan hệ.

Con giáp tuổi Thìn 

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), tuổi Thìn dễ có lộc trong công việc. Bản mệnh giỏi ăn nói nên buôn bán rất được lòng khách hàng, có khách quen, buôn may bán đắt. Những ai làm việc liên quan đến tài chính, ngân hàng cũng gỡ được nhiều rắc rối.

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tài lộc không vẹn toàn như mong muốn. Có điềm mất tiền, hao tài tốn của, không giữ được tiền mình làm ra. Lương về chưa kịp nóng chỗ đã trả nợ, tiêu hao gần hết, dạo gần đây bản mệnh hơi bị bí tiền.

Tình cảm cũng trắc trở không kém. Con giáp này dành quá nhiều sự quan tâm tới đối phương nhưng điều đó chưa chắc đã tốt, lạnh lùng quá cũng chẳng hay, điều quan trọng là phải cân bằng được hai yếu tố đó để cả hai không cảm thấy ngột ngạt hay bị xa cách quá.

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), Tam Hội nhắc nhở con giáp tuổi Dần nhớ rằng dù thế nào thì bên cạnh bạn vẫn còn đồng đội. Họ sẽ là chỗ dựa cho bạn những lúc mệt mỏi và chán nản. Hãy tựa vào họ, đừng bỏ qua nguồn lực quý giá này bạn nhé.

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Thiên Tài mang tới tài lộc và thậm chí giúp cuộc sống bản mệnh đạt đến một tầm cao mới. Những sự cố gắng của bạn trước đây cuối cùng cũng đã được đền đáp, hoặc bạn cũng có thể gặp được cơ hội bất ngờ khiến bản thân vui mừng khôn xiết. 

Tuổi Dần nổi tiếng với sự thực tế và ổn định, chăm chỉ, kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn, hơn nữa, bạn cũng là con giáp này tinh tế, tỉ mỉ và siêng năng hơn người nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp.  

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Triệu hồi 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn

Triệu hồi 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Đời sống 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Đúng 20h hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông