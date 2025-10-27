Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Tâm linh - Tử vi 27/10/2025 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời vào đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), Chính Quan trợ vận nên Sửu hoàn toàn có thể tự tin vào độ may mắn của mình trong công việc hôm nay. Con giáp này sẽ thay đổi cách làm việc, nhờ đó công việc được giải quyết nhanh hơn. Các bạn trẻ sẽ đón tin vui liên quan đến thăng tiến, thi cử hoặc xin việc. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. Nếu có cơ hội học hỏi để tiếp thu thêm kiến thức cho con đường làm giàu thì nên mạnh dạn đăng ký, đừng sợ phí tiền, đầu tư cho kiến thức chưa bao giờ là lỗ cả.

 

Tình duyên của bản mệnh cũng xán lạn nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Con giáp này quen biết khá nhiều người nên khá thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ ngoại giao giúp ích cho công việc. Người độc thân hãy mạnh dạn xin phương thức liên lạc nếu cảm nắng ai đó trong hôm nay.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), tuổi Tý có cơ hội sửa sai và gỡ gạc lại uy tín, danh tiếng của bản thân nhờ quý nhân giúp đỡ. Cũng trong thời gian vàng bạc này, bạn có thêm được nhiều kinh nghiệm từ những lần vấp ngã và tiếp thu thêm được nhiều bài học xương máu cho mình.

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc nở hoa nhờ có Chính tài trợ mệnh. Con giáp này hoàn toàn có thể an tâm ở thời điểm hiện tại vì mức lương từ công việc bạn đang làm vẫn ổn hơn bao người. Một số người sẽ được bạn bè hỗ trợ bất ngờ trong quá trình khởi nghiệp làm ăn kinh doanh.

Ngũ hành Thủy Mộc tương sinh giúp tình duyên của đương số đi lên. Nhân duyên với người khác phái rất tốt, bạn thu hút được những đối tượng hẹn hò chất lượng. Bạn cũng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại và tạm thời gác chuyện cũ sang một bên.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), Chính quan soi sáng giúp người tuổi Thìn minh mẫn trong công việc, dù bận rộn vẫn có tâm hồn thanh thản. Họ sẽ làm công việc của mình một cách nghiêm túc và đều đặn, đem lại hiệu quả vượt trội, sống nghiêm túc, không quan tâm đến môi trường ồn ào, thị phi xung quanh.

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm Thìn thật may mắn trong chuyện tiền bạc. Đương số sẽ có được khoản lợi nhuận bất ngờ lớn. Những người thích mua vé số và cổ phiếu sẽ có cơ hội trúng mánh hoặc người làm kinh doanh sẽ kiếm được một khoản tiền từ khách hàng của mình đem tới.

Mộc Thổ bất dung khiến đời sống tình cảm của bạn đang không được tốt đẹp. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn nên cẩn thận về ranh giới khi giao tiếp với bạn bè khác giới để tránh khiến người kia ghen tị và khó chịu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

