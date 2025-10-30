Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe đã khiến 3 người tử vong và 5 người bị thương trên đường cao tốc Thái Lan. Vụ việc xảy ra khi một chiếc ô tô đâm vào phía sau một chiếc xe tải trên Đường cao tốc số 7 ở Chonburi, vào sáng sớm ngày 29/10.

Video 1 giờ 41 phút trước 1 giờ 41 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-lien-hoan-5-xe-o-to-tong-nhau-khien-cac-manh-vo-nam-rai-rac-lam-8-nguoi-thuong-vong-745492.html