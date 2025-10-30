Nửa đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 30/10/2025 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành, sự nghiệp lao dốc trong nửa đầu tháng 11 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Nửa đầu tháng 11 dương lịch, cục diện Tương Xung ám hại, người tuổi Thân dễ gây thù chuốc oán với người khác. Bạn tự cho mình là người thẳng thắn, song có thể bạn đang hành xử thiếu tế nhị, khiến nhiều người mất lòng đấy.

Nửa đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành, sự nghiệp lao dốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế cần chuẩn bị tinh thần đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Bạn cần tìm ra lợi thế cạnh tranh của mình thì mới có cơ hội giành chiến thắng, đừng nên cố gắng một cách mù quáng, không có mục tiêu cụ thể. 

Kim khắc Mộc, con giáp này cảm thấy mệt mỏi khi về nhà vì không nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của người thân. Có lẽ bạn nên trút nỗi lòng mình với một người nào đó đáng tin cậy, đừng khiến mình trở nên quá căng thẳng.

Con giáp tuổi Mùi 

Nửa đầu tháng 11 dương lịch, Kiếp Tài khiến mọi việc của con giáp tuổi Mùi có xu hướng rối tinh. Nhưng thay vì hoàn thành mọi thứ cùng lúc, hãy lập ra một danh sách việc cần làm và xử lý chúng theo thứ tự.

Nửa đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành, sự nghiệp lao dốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc - Thổ xung khắc chỉ ra rằng bạn có xu hướng "đứng núi này trông núi nọ" thay vì chỉ nhìn nhận mọi việc ở thái độ khách quan nhất. Nên có sự cân nhắc, lắng nghe đôi bên và lắng nghe cả cảm xúc cá nhân để đưa ra một lựa chọn phù hợp.

Chuyện tiền bạc không nên tiết lộ hết cho người ta biết, thậm chí nên sống đơn giản thôi để tránh bị kẻ gian dòm ngó, gây nguy hiểm cho bản thân. Những ai thích nhận xét về giàu nghèo cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài của bạn thôi, chỉ có bạn mới được biết sự thật.

Con giáp tuổi Ngọ 

Nửa đầu tháng 11 dương lịch, người tuổi Ngọ có được sự quyết tâm trong ngày Thương Quan nhập mệnh. Nhờ đó bạn thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù còn khá nhiều chướng ngại vật giữa đường nhưng bạn vẫn kiên trì với mục tiêu đã chọn, tinh thần trách nhiệm cao cũng hỗ trợ khá nhiều.  

Nửa đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân bỏ rơi, xui xẻo vây quanh, làm gì cũng không thành, sự nghiệp lao dốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này, con giáp này cũng trở nên bình tĩnh và quyết đoán hơn. Bạn biết được những nguy cơ có thể xảy ra, cộng thêm khả năng nhìn xa trông rộng, đoán biết được cơ hội trước mắt. Nhờ sự tinh tế, nhanh nhạy đó bản mệnh có thể dễ dàng đi tới sự thành công.

 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên tuổi Ngọ có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, thế nhưng nếu bạn cảm thấy những gì mình cho đi là xứng đáng thì cũng không nên tiếc nuối làm gì.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10/2025), 3 con giáp cầu Lộc đắc Lộc, cầu Tài đắc Tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của TRỜI ĐẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10/2025), 3 con giáp cầu Lộc đắc Lộc, cầu Tài đắc Tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của TRỜI ĐẤT

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cầu Lộc đắc Lộc, cầu Tài đắc Tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của TRỜI ĐẤT vào đúng 2 ngày liên tiếp (29 - 30/10/2025) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Danh tính các đối tượng bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Đời sống 12 phút trước
Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Video 16 phút trước
Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Trên đường đi thăm con, người mẹ tử vong sau va chạm với xe container

Đời sống 36 phút trước
Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Xúc động, bị rắn hổ mang cắn, cháu trai gọi điện cho bà ngoại nói lời tạm biệt khiến người xem xót xa

Video 46 phút trước
'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

'Dâu hào môn' Á hậu Phương Nhi trở thành cổ đông công ty con của Vingroup

Hậu trường 50 phút trước
Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Đời sống 56 phút trước
Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế hoảng loạn khiến ô tô lao vào cửa hàng tiện lợi khiến người xem sợ thót tim

Đạp nhầm chân ga, nữ tài xế hoảng loạn khiến ô tô lao vào cửa hàng tiện lợi khiến người xem sợ thót tim

Video 1 giờ 0 phút trước
Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Video 1 giờ 1 phút trước
Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn khiến 6 lao động Việt thương vong tại Nhật Bản

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Dự đoán 2 ngày cuối tuần (1-2 tháng 11), 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, mọi điều hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền tự động chui vào túi, tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp đổi vận giàu sang, tiền tự động chui vào túi, tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Chúc mừng 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim trong 7 ngày tới (ngày 5/11), ngân khố dư dả, nhận vinh hoa bạt ngàn, hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui

Chúc mừng 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim trong 7 ngày tới (ngày 5/11), ngân khố dư dả, nhận vinh hoa bạt ngàn, hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Thu nhập của 3 con giáp không ngừng tăng tiến trong 11 ngày đầu tháng 11, khổ gì cũng qua, may mắn bao quanh nhà, chuyển mình thành triệu phú

Thu nhập của 3 con giáp không ngừng tăng tiến trong 11 ngày đầu tháng 11, khổ gì cũng qua, may mắn bao quanh nhà, chuyển mình thành triệu phú

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' sau ngày 30/10, 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' sau ngày 30/10, 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, chính thức hết khổ