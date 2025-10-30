Nửa đầu tháng 11 dương lịch, cục diện Tương Xung ám hại, người tuổi Thân dễ gây thù chuốc oán với người khác. Bạn tự cho mình là người thẳng thắn, song có thể bạn đang hành xử thiếu tế nhị, khiến nhiều người mất lòng đấy.

Kim khắc Mộc, con giáp này cảm thấy mệt mỏi khi về nhà vì không nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của người thân. Có lẽ bạn nên trút nỗi lòng mình với một người nào đó đáng tin cậy, đừng khiến mình trở nên quá căng thẳng.

Người làm kinh tế cần chuẩn bị tinh thần đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Bạn cần tìm ra lợi thế cạnh tranh của mình thì mới có cơ hội giành chiến thắng, đừng nên cố gắng một cách mù quáng, không có mục tiêu cụ thể.

Con giáp tuổi Mùi

Nửa đầu tháng 11 dương lịch, Kiếp Tài khiến mọi việc của con giáp tuổi Mùi có xu hướng rối tinh. Nhưng thay vì hoàn thành mọi thứ cùng lúc, hãy lập ra một danh sách việc cần làm và xử lý chúng theo thứ tự.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc - Thổ xung khắc chỉ ra rằng bạn có xu hướng "đứng núi này trông núi nọ" thay vì chỉ nhìn nhận mọi việc ở thái độ khách quan nhất. Nên có sự cân nhắc, lắng nghe đôi bên và lắng nghe cả cảm xúc cá nhân để đưa ra một lựa chọn phù hợp.

Chuyện tiền bạc không nên tiết lộ hết cho người ta biết, thậm chí nên sống đơn giản thôi để tránh bị kẻ gian dòm ngó, gây nguy hiểm cho bản thân. Những ai thích nhận xét về giàu nghèo cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài của bạn thôi, chỉ có bạn mới được biết sự thật.

Con giáp tuổi Ngọ

Nửa đầu tháng 11 dương lịch, người tuổi Ngọ có được sự quyết tâm trong ngày Thương Quan nhập mệnh. Nhờ đó bạn thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù còn khá nhiều chướng ngại vật giữa đường nhưng bạn vẫn kiên trì với mục tiêu đã chọn, tinh thần trách nhiệm cao cũng hỗ trợ khá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, con giáp này cũng trở nên bình tĩnh và quyết đoán hơn. Bạn biết được những nguy cơ có thể xảy ra, cộng thêm khả năng nhìn xa trông rộng, đoán biết được cơ hội trước mắt. Nhờ sự tinh tế, nhanh nhạy đó bản mệnh có thể dễ dàng đi tới sự thành công.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên tuổi Ngọ có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, thế nhưng nếu bạn cảm thấy những gì mình cho đi là xứng đáng thì cũng không nên tiếc nuối làm gì.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!