Bị từ chối phục vụ tận nơi, nữ tài xế lao xe vào cửa hàng trà sữa khiến 1 người gần đó bị thương

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/10, tại Nonthaburi, một thành phố ở ngoại ô Bangkok. Vụ va chạm làm hỏng biển quảng cáo nhưng may mắn không ảnh hưởng đến những khách hàng bên trong. Tuy nhiên, một nhân viên của cửa hàng gần đó được cho là đã bị thương.

1 giờ 11 phút trước Vân Anh

