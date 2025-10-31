Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, sự xuất hiện của Thiên Ấn sẽ mang đến cho người tuổi Sửu một bất ngờ thú vị. Có vẻ như những ý tưởng táo bạo của bạn đã nhận được không ít lời khen ngợi và tán đồng. Chỉ cần Sửu có thể nhanh chóng biến chúng thành hiện thực thì chắc chắn sẽ thu về kết quả đáng mong đợi.

Các khoản thu nhập tuy chưa thể tăng trưởng ngay lập tức nhưng lúc này bản mệnh cũng không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Nếu cứ tiếp tục theo sát các kế hoạch quản lý tài chính đã lập ra trước đó thì ví tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh, chẳng lo thiếu tiền tiêu.

Con giáp tuổi Dần

Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, Tam Hội đem tới cho người tuổi Dần cơ hội sửa sai kịp thời trong công việc và phát hiện ra bộ mặt thật của những người có ý định chơi xấu mình. Thời buổi làm ăn cạnh tranh khó khăn nhưng Dần vẫn giữ được phong độ, sáng tạo và đổi mới trong công việc quả là điều đáng khen, hãy thu nạp thêm cho mình nhiều bạn làm ăn có kinh nghiệm dày dặn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong thời gian Thiên Tài có nhắc nhở tuổi này nên tránh xa lô đề, bài bạc kẻo mất nhiều tiền. Lúc đầu mới nhập cuộc thì có vẻ may mắn nhưng càng về sau càng mất thêm tiền. Những bạn chịu khó kiếm thêm nghề tay trái hoặc buôn bán vào đêm muộn sẽ có tiền, thu nhập không hề kém cạnh ai.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ có cơ hội được học tập bồi dưỡng kiến thức trong ngày hôm nay. Có thể bạn sẽ phải vất vả hơn bình thường một chút, song đừng từ chối những cơ hội để phát triển bản thân. Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay là thời điểm để bạn mở rộng quy mô buôn bán, kinh doanh, thu hút thêm một lượng khách hàng mới.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm cũng đem tới cho con giáp này nhiều niềm hạnh phúc. Nửa kia của bạn là người thấu hiểu và luôn cổ vũ bạn vững vàng hơn. Khi trở về nhà, bạn cũng luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!