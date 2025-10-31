Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải, 3 ô tô con và 1 xe máy đã khiến 3 người tử vong, 7 người bị thương

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng 30/10, trên đường Ruta Viva và Intervalles ở Ecuador, khiến 3 người tử vong và 7 người bị thương. Hình ảnh ghi lại cho thấy khoảnh khắc va chạm giữa 8 phương tiện gồm: 4 xe tải, 3 ô tô con và 1 xe máy.

Ái Vân

