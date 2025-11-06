Lời khai bất ngờ của nam thanh niên cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Đời sống 06/11/2025 05:10

Tối 5/11, cơ quan chức năng đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng rồi bỏ trốn ở phường An Phú, TP HCM.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tối 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã phối hợp Công an phường An Phú và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng ở đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP HCM.

Hai người bị bắt gồm: L.C.T.V (SN 2008) và Nguyễn Vĩnh Lợi (SN 2005), Lợi có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên cướp tiệm vàng ở TP.HCM - Ảnh 1
Cả hai bị Công an TP HCM bắt ngay sau đó - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Trước đó, trưa 4-11, bà T.T.L chủ tiệm vàng đến Công an phường An Phú (TP HCM) trình báo việc bị 2 thanh niên cướp giật 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng ngay tại tiệm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Phường An Phú phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng gây án. 

 

Qua rà soát, sàng lọc, đến ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Phường An Phú đã xác định và ruy bắt 2 đối tượng. 

V. và Lợi được xác định sau khi gây án đã đem bán lấy tiền chia nhau rồi bỏ trốn tại tỉnh Lâm Đồng. 

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên cướp tiệm vàng ở TP.HCM - Ảnh 2
Camera ghi cảnh nam thanh niên vờ hỏi mua nhẫn vàng rồi cướp giật - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, quá trình truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã thông báo, đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, bắt giữ N.C.T.V tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi đối tượng đang trên xe khách từ tỉnh Lâm Đồng đi Thanh Hóa để lẩn trốn.  

Bên cạnh đó, được sự vận động của lực lượng Công an và gia đình, Nguyễn Vĩnh Lợi đã đầu thú.

Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sáng 5-11, N.C.T.V điều khiển xe máy chở Lợi đến tiệm vàng trên; Lợi giả vờ vào xem hàng.

Khi bà L. đưa nhẫn vàng ra cho xem, Lợi nhanh tay cướp giật rồi bỏ chạy ra ngoài, nơi V đang chờ sẵn để tẩu thoát. Sau khi cướp giật được tài sản, cả hai đem nhẫn vàng bán được 132 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp truy xét, thu hồi tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Một tình huống hi hữu và nguy hiểm đã xảy ra trong trận đấu giữa Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls tại lượt cuối vòng 4 bảng A Giải Hạng ba quốc gia 2025, diễn ra chiều 5/11 trên sân Hoài Đức (Hà Nội).

