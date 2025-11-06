Chiếc McDonnell Douglas MD-11, do hãng vận chuyển hàng hóa UPS vận hành và có hành trình bay đến Hawaii, đã rơi vào lúc 17h15 hôm 4/11 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Muhammad Ali Louisville.

Theo thông tin báo Dân Trí , số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở hàng ở bang Kentucky, miền nam nước Mỹ, đã tăng lên 11 người vào hôm 5/11, với kết quả điều tra ban đầu cho thấy một trong các động cơ bốc cháy và rơi ra khỏi cánh trong lúc cất cánh là nguyên nhân gây tai nạn.

Máy bay phát nổ và bốc cháy dữ dội khi lao vào khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh gần sân bay, khiến nhiều người trên mặt đất thiệt mạng. Ba thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear gọi thảm kịch này là “đau lòng” và “không thể tưởng tượng nổi”.

Ông nói: “Số người chết hiện đã lên tới 11. Tôi dự đoán con số có thể tăng lên 12 vào cuối ngày hôm nay”, đồng thời cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm “một số người khác” còn mất tích.

Ảnh vệ tinh cho thấy vệt mảnh vỡ dài gần 800m sau vụ tai nạn gần sân bay Louisville.

Theo bác sĩ Jason Smith, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc y khoa của UofL Health ở Louisville, Kentucky, nhân viên bệnh viện đang điều trị cho hơn chục người bị thương trong vụ rơi máy bay đã ghi nhận các ca bỏng và chấn thương do mảnh văng.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã cử nhóm điều tra đến Louisville. Thành viên NTSB Todd Inman cho biết nhóm đã xem lại hình ảnh camera an ninh của sân bay, “cho thấy động cơ bên trái tách khỏi cánh trong lúc máy bay đang lăn bánh để cất cánh”.

Mặc dù máy bay va chạm, phá hủy và làm hư hại nhiều tòa nhà, tạo ra mảnh vỡ rực lửa kéo dài gần 800m, nhưng động cơ bên trái vẫn nằm lại trong khu vực sân bay, ông Inman nói thêm.

Hai thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái (hộp đen) đã được thu hồi và sẽ gửi đến Washington để phân tích.

Hình ảnh vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí (Nguồn: MSN)

Theo thông tin báo Thanh Niên, chiếc máy bay chứa khoảng 144.000 lít nhiên liệu cho chuyến bay đường dài đến Hawaii. Máy bay suýt va vào một nhà máy lắp ráp xe của Ford có khoảng 3.000 công nhân, nằm sát trung tâm trung chuyển Worldport của UPS.

Vụ rơi máy bay hôm 4.11 được cho là vụ tai nạn chết chóc nhất trong lịch sử của Tập đoàn chuyển phát UPS. Trung tâm trung chuyển chính Worldport của UPS đặt tại Louisville, nơi hãng tuyển dụng hàng ngàn nhân viên. UPS đã tạm dừng hoạt động phân loại bưu kiện tại cơ sở này.

Theo NTSB, chiếc máy bay được sản xuất năm 1991 và đã được chuyển đổi thành máy bay chở hàng. Hãng sản xuất McDonnell Douglas sau đó sáp nhập vào Boeing năm 1996. Boeing tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật cho NTSB".

UPS hiện vận hành gần 2.000 chuyến bay mỗi ngày tới hơn 200 quốc gia, với đội bay 516 chiếc, trong đó 294 chiếc thuộc sở hữu của hãng và phần còn lại thuê ngoài.