Trên mạng lan truyền clip nữ sinh THCS bị bạn học đồng trang lứa đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 5/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh và đánh hội đồng.

Trong clip, nữ sinh này bị nhiều bạn nữ khác bao vây trong phòng vệ sinh của trường. Nhóm này liên tục chỉ tay vào mặt nạn nhân, tra hỏi và dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm.

Trong clip, nữ sinh này bị nhiều bạn nữ khác bao vây trong phòng vệ sinh của trường. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sau đó, nhóm nữ sinh lao vào đánh hội đồng bạn ngay trong nhà vệ sinh. Thời điểm này, có nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đứng xung quanh chứng kiến nhưng không ai can ngăn, thậm chí còn reo hò, cổ vũ.

Nữ sinh bị quật ngã xuống nền, chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Nhóm học sinh chỉ dừng lại khi một thầy giáo từ bên ngoài phòng vệ sinh lớn tiếng quát.

Theo báo Tiền Phong, theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra cùng ngày tại khu vực nhà vệ sinh của Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TPHCM).

Thời điểm trên, do có mâu thuẫn từ trước, một nữ sinh bị nhóm bạn gọi ra nhà vệ sinh để nói chuyện. Tại đây, cả nhóm hơn 10 nữ sinh đã vây quanh, dùng tay đánh, chân đạp vào người nạn nhân.

Nhóm học sinh cùng lao vào đánh hội đồng một nữ sinh. Ảnh: Báo Lao Động.

Một số học sinh có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại quay lại, sau đó chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội gây xôn xao và khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Sáng cùng ngày, UBND phường Long Nguyên cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ. Khi có kết quả cụ thể, chính quyền sẽ thông tin đến báo chí.

