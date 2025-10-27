Hiện Công an phường Thuận Hóa đã xác định được hai người liên quan và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo thông tin báo VTC News, chiều 26/10, lãnh đạo Công an phường Thuận Hoá (TP Huế) cho biết, đơn vị triệu tập những người có liên quan đến vụ nam DJ (người lựa chọn, phối hợp và biểu diễn các bản nhạc) bị hành hung trên phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (khu phố du lịch sầm uất của Huế - thường gọi là khu phố Tây).

Hiện trường xảy ra vụ hành hung. Ảnh: VTC News.

"Sau khi nắm được thông tin, Công an phường vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến làm việc. Chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm...", lãnh đạo Công an phường Thuận Hoá khẳng định.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh 3 người đàn ông vây quanh, tác động liên tục bằng tay, chân vào cơ thể một nam thanh niên tại khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão.

Theo báo Lao Động, thông tin ban đầu, tối 24/10, anh N.H.B.K (24 tuổi, làm nghề DJ) đang trên đường đến nơi làm việc tại phố đi bộ đường Phạm Ngũ Lão thì bất ngờ bị một người đàn ông tiến đến kẹp cổ. Ngay sau đó, hai người khác lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt anh K.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nhiều vị trí ở vùng mặt, đau đầu, choáng váng. Ảnh: Báo Lao Động.

Dù vụ việc xảy ra giữa khu phố đông người, không có ai can ngăn. Sau khi hành hung, nhóm người trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng chấn thương nhiều vị trí ở vùng mặt, đau đầu, choáng váng. Nạn nhân được chẩn đoán dập mô mềm vùng mặt, theo dõi chấn thương ngoại thần kinh và đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương (Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Trung ương Huế).

