Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ

Đời sống 27/10/2025 10:28

Hiện Công an phường Thuận Hóa đã xác định được hai người liên quan và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo thông tin báo VTC News, chiều 26/10, lãnh đạo Công an phường Thuận Hoá (TP Huế) cho biết, đơn vị triệu tập những người có liên quan đến vụ nam DJ (người lựa chọn, phối hợp và biểu diễn các bản nhạc) bị hành hung trên phố đi bộ Phạm Ngũ Lão (khu phố du lịch sầm uất của Huế - thường gọi là khu phố Tây).

Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ hành hung. Ảnh: VTC News. 

"Sau khi nắm được thông tin, Công an phường vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến làm việc. Chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm...", lãnh đạo Công an phường Thuận Hoá khẳng định.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh 3 người đàn ông vây quanh, tác động liên tục bằng tay, chân vào cơ thể một nam thanh niên tại khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão.

Theo báo Lao Động, thông tin ban đầu, tối 24/10, anh N.H.B.K (24 tuổi, làm nghề DJ) đang trên đường đến nơi làm việc tại phố đi bộ đường Phạm Ngũ Lão thì bất ngờ bị một người đàn ông tiến đến kẹp cổ. Ngay sau đó, hai người khác lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt anh K.

Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ - Ảnh 2
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nhiều vị trí ở vùng mặt, đau đầu, choáng váng. Ảnh: Báo Lao Động. 

Dù vụ việc xảy ra giữa khu phố đông người, không có ai can ngăn. Sau khi hành hung, nhóm người trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng chấn thương nhiều vị trí ở vùng mặt, đau đầu, choáng váng. Nạn nhân được chẩn đoán dập mô mềm vùng mặt, theo dõi chấn thương ngoại thần kinh và đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương (Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Trung ương Huế).

Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Bị can Nguyễn Dương Minh là người đàn ông đã đánh nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung tin mới tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/10-29/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/10-29/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Dinh dưỡng 34 phút trước
Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Đời sống 56 phút trước
Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ

Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Sau 21h ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau 21h ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Sức khỏe hiện tại của các nạn nhân vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng