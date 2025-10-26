Vụ việc gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của người đàn ông là ngang ngược, khó chấp nhận.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 26/10, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý vụ xô xát xảy ra trên địa bàn phường này giữa tài xế taxi và một người đàn ông.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc va chạm giao thông giữa một xe taxi và một xe hơi trên địa bàn phường Nha Trang.

Hình ảnh xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin VietNamNet, theo nội dung clip, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng – được cho là tài xế xe bán tải – cầm điện thoại của tài xế taxi trên đường Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang). Nam tài xế taxi nhiều lần xin lại nhưng người đàn ông không trả, còn lớn tiếng mắng và dùng điện thoại đánh vào người tài xế, khiến nạn nhân ngã xuống đường, trầy xước.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã yêu cầu công an phường này kiểm tra, xác minh.

Tối qua, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa hai ô tô về trụ sở công an phường để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu Bị can Nguyễn Dương Minh là người đàn ông đã đánh nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-trang-cong-an-vao-cuoc-vu-nguoi-an-ong-hanh-hung-tai-xe-taxi-sau-va-cham-giao-thong-745203.html