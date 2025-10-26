Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Đời sống 26/10/2025 13:28

Bị can Nguyễn Dương Minh là người đàn ông đã đánh nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 25/10, liên quan đến vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà của bệnh nhân đánh, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Dương Minh (SN 1976, ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Phước Thắng đã làm việc với Nguyễn Dương Minh. Tuy nhiên, khi nhận được tin mẹ của Minh mất nên đã để Minh về chịu tang mẹ. Sau 2 ngày, phía công an đã mời Minh lên làm việc, ra quyết định khởi tố bị can vào ngày 15/10.

Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - Ảnh 1
Camera tại bệnh viện đã ghi lại cảnh người đàn ông đánh nữ điều dưỡng. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo VietNamNet, theo điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 7/10, đội ngũ y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nhận thấy bệnh nhân N.T.S. (vào viện từ 30/9) trong tình trạng có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở nên đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân.

Ê kíp trực do bác sĩ Nguyễn Văn Lê phụ trách đã nỗ lực cấp cứu khoảng 20 phút, song tình trạng bệnh nhân không khả quan.

Lúc này, ca trực mời thân nhân bệnh nhân vào để giải thích tình trạng, diễn biến bệnh nhưng không có người nhà nên phải gọi điện.

Đến 21h36 cùng ngày, Nguyễn Dương Minh là người nhà bệnh nhân vào lớn tiếng chửi mắng, nhục mạ ê kíp trực dù cho các y, bác sĩ chưa kịp giải thích.

Tại đây, trong lúc điều dưỡng N.P.T.A.T. đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân, Minh bất ngờ dùng tay đánh 4 cái vào đầu điều dưỡng và tiếp tục chửi mắng, xúc phạm nhân viên y tế.

Sự việc khiến điều dưỡng T. bị hoảng loạn tinh thần, phải tạm ngừng công việc và được đưa sang khoa Ngoại tổng hợp để điều trị.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Phước Thắng đã có mặt, đưa Minh về trụ sở làm việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sau đó có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế theo quy định pháp luật.

Bàng hoàng người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Bàng hoàng người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Ngày 8/10, Công an phường Phước Thắng (TP.HCM) đã lấy lời khai điều dưỡng N.P.T.A.T của Bệnh viện Vũng Tàu để điều tra việc nữ điều dưỡng này bị người đàn ông đánh trong bệnh viện.

