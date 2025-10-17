Ngày 17.10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo một trường nghề trên địa bàn khẩn trương báo cáo vụ việc nữ sinh bị hành hung trong lớp học, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 16/10, trên nền tảng mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học.

Trong clip, một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Một số nam sinh gọi bạn nữ là “con bán rau”.

Nạn nhân sau đó bị bạn nam nắm tóc kéo ra khỏi ghế. Nữ sinh phản kháng và liên tục phải hứng chịu những cái giật tóc, đấm vào đầu, vào mặt.

Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực, bóp vào cổ, đập đầu nạn nhân vào tường. Nữ sinh sau đó bị nắm tóc kéo vào lớp học, dí xuống bàn, la hét trong đau đớn do bị đánh liên tiếp vào vùng đầu.

Toàn bộ quá trình hành hung, nam sinh áo đen được các bạn nam cổ vũ. Cuộc trao đổi giữa các nam sinh cho thấy người có hành vi bạo lực đối với bạn nữ tên là B..

Nữ sinh bị bạn nam hành hung ngay trong lớp học - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra tại một trường cao đẳng nghề có trụ sở ở phường Trường Vinh (Nghệ An). Trường này thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Nghệ An.

Sáng 17/10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc.

Phẫn nộ người đàn ông tát ù tai cháu bé 8 tuổi ở khu vui chơi Sự việc xảy ra vào tối 16/10, tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-nu-sinh-bi-ban-nam-hanh-hung-da-man-goi-la-con-ban-rau-744272.html