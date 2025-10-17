Chiều 16/10, trung tá Nguyễn Văn Biên, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã cứu hộ thành công một du khách người nước ngoài bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (P.Nha Trang).

Vào 14h30 cùng ngày, trực ban Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 nhận được tin báo từ người dân về việc nam du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển phía trước công viên Bạch Đằng, phường Nha Trang.

Nam du khách nước ngoài đang tắm biển tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị sóng cuốn ra xa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 đã điều cán bộ lái ca nô đến khu vực nạn nhân đang trôi trên biển để ứng cứu. Sau khi được cứu, sức khỏe của du khách đã ổn định.

Qua xác minh, nạn nhân là anh Denis (24 tuổi), quốc tịch Cộng hòa Moldova, đang trong hành trình du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Trong ngày 16/10, tại các phường ở Nha Trang có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 40 đến 90cm.

