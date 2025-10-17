Tắm biển Nha Trang lúc mưa lớn, du khách nước ngoài bị cuốn ra xa

Đời sống 17/10/2025 06:00

Chiều 16/10, trung tá Nguyễn Văn Biên, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã cứu hộ thành công một du khách người nước ngoài bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (P.Nha Trang).

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 16/10, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết lực lượng của đơn vị đã cứu thành công một du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển.

Vào 14h30 cùng ngày, trực ban Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 nhận được tin báo từ người dân về việc nam du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển phía trước công viên Bạch Đằng, phường Nha Trang.

Tắm biển Nha Trang lúc mưa lớn, du khách nước ngoài bị cuốn ra xa - Ảnh 1
Nam du khách nước ngoài đang tắm biển tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị sóng cuốn ra xa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 đã điều cán bộ lái ca nô đến khu vực nạn nhân đang trôi trên biển để ứng cứu. Sau khi được cứu, sức khỏe của du khách đã ổn định.

Qua xác minh, nạn nhân là anh Denis (24 tuổi), quốc tịch Cộng hòa Moldova, đang trong hành trình du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Trong ngày 16/10, tại các phường ở Nha Trang có mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 40 đến 90cm.

Khi bị đưa về cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) liên tục la hét, chống đối. Chồng của nữ DJ này, ca sĩ - nhạc sĩ Lương Bằng Quang, cũng được xác định có dấu hiệu trì hoãn, gây khó khăn cho quá trình điều tra và khám xét.

